ВИДЕО: У российской фигуристки расстегнулась молния во время танца

Этот казус не смутил Синицыну и ее партнера Никиту Кацалапова. Они выиграли произвольный танец и принесли в копилку российской команды 12 очков.

После двух дней в Осаке уверенно лидирует сборная России, набравшая 91 очко. Ближайший преследователь США набрали 83 очка. Всего в этом турнире участвуют 6 национальных команд. Россияне еще никогда не выигрывали командный турнир фигуристов в Японии.

В заключительный день с произвольными программами выступят спортивные пары и одиночницы, где Россию представляют чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призер мирового первенства Елизавета Туктамышева. Короткую программу выиграла Щербакова, установившая личный рекорд - 81,07.