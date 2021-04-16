Рауль Кастро объявил об уходе с поста лидера компартии Кубы

По словам 89-летнего Кастро, он передает руководство молодому поколению, которое «полно страсти и антиимпериалистического духа». «Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм», — добавил он.

Кубинский лидер отметил, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных соратников, закаленных десятилетиями опыта.

Рауль Кастро — младший брат и соратник бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, который передал ему исполнение обязанностей на ключевых постах. В 2008-м он одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными силами Кубы. В апреле 2011 года занял пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

В 2018 году в связи с принятием новой конституции Кубы Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера компартии и главнокомандующего. Согласно новому Основому закону в 2019 году на Кубе были воссозданы должности президента и премьер-министра.

Рауль участвовал в кубинской революции 1959 года, после победы которой стал военным министром Кубы, занимая этот пост в течение 50 лет. В 1965 году стал заместителем Фиделя Кастро на посту главы правящей партии, а в 1976 году был назначен заместителем брата на посту председателя Государственного совета.