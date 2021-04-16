СМИ: составлен ТОП-25 богатейших семей Кремля и российского Белого дома

Министр энергетики. Бывший председатель правления ПАО «РусГидро» пришел в правительство Мишустина в 2020 году на место Александра Новака и сразу же задекларировал один из самых высоких доходов среди федеральных чиновников. Издание «Коммерсантъ» писало со ссылкой на источники, что Шульгинов был «креатурой силовых структур» и его назначали на пост главы «Русгидро» «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации». Источники VTimes напротив утверждали, что он самостоятельная фигура. Сам Шульгинов отвечал следующее: «Кому-то я не нравлюсь с первого дня, наверное, тем, кого оттащил от кормушки...»

Замруководителя администрации президента, пресс-секретарь президента. Семья Пескова также традиционно входит в топ богатейших чиновников Кремля и правительства благодаря доходу жены — Татьяны Навки. Бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка в 2020 году заработала 212 млн рублей, а Песков — 12 млн рублей.

Заместитель председателя правительства. Семейный доход Голиковой по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 4,5 раза — в 2019 году у нее на двоих с мужем было 66,3 млн рублей. Супруг Голиковой — бывший глава Минпромторга Виктор Христенко. В СМИ неоднократно писали о его дружбе с Виктором Харитониным, миллиардером, основным владельцем компании «Фармстандарт» и одним из главных игроков фармацевтического рынка. Его компании производят препарат «Арбидол», который в начале пандемии рекламировали как средство от коронавируса, и производят экспресс-тесты.

Министр промышленности и торговли. Министр, занимавший до прихода в правительство должности в руководстве предприятий-экспортеров оружия, каждый год декларирует один из самых высоких доходов среди чиновников. В 2020 году его семейный доход вырос на 160 миллионов и составил 740 миллионов рублей.

Премьер-министр России. После назначения на пост премьер-министра в 2020 году неприметный глава налоговой службы оказался в центре внимания расследователей. ФБК* оценил недвижимость главы правительства в 3 млрд рублей. После этого в газете «Коммерсант» вышла заметка заместителя шеф-редактора Дмитрия Бутрина, в которой он объяснил богатство премьера заработками во время работы чиновника в финансовой группе UFG в перерыве между госслужбой в 2008-2010 годах и консервативными инвестициями в депозиты и недвижимость. Декларация за 2020-й год свидетельствует о том, что с приходом на должность премьера доходы Мишустина изменились незначительно — с 18,2 до 19,8 миллиона рублей. Выросли доходы и его супруги — с 54,8 до 63,8 миллиона рублей.

Первый заместитель председателя правительства России. Сам Белоусов в этом году заработал на 22 миллиона больше, чем в прошлом, а доход его жены вырос с 11,2 до 61,6 миллиона рублей. Белоусов — старожил в правительстве. Он много лет был помощником Путина по экономике. Его называют «жестким государственником» и главным идеологом нацпроектов на 26 трлн рублей. В правительстве Мишустина Белоусову поручили план восстановления экономики от кризиса.

Министр сельского хозяйства . Сын давнего соратника Путина, бывшего директора ФСБ и секретаря Совбеза Николая Патрушева. В 2010 году занял пост председателя правления «Россельхозбанка», что могло объяснять лоббистские возможности банка. С 2010 года банк получил от государства около 300 миллиардов рублей. В 2018 году Патрушев занял пост министра сельского хозяйства. Доход министра за год незначительно сократился — с 157 млн в 2019 году.

Вице-премьер правительства России. Чернышенко начинал с рекламного бизнеса, в 90-е сотрудничал с Mars и Procter & Gamble, отвечал за бюджет Олимпиады-2014, а в 2015 году стал гендиректором и председателем правления «Газпром-Медиа Холдинг», откуда уже перешел на работу в правительство. Его семейные доходы в 2020 году уменьшились более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом (499 млн рублей), что не помешало ему занять шестое место в рейтинге богатейших чиновников.

Заместитель секретаря Совета безопасности. Сотрудник администрации президента с традиционной для выходца из КГБ биографией: в 1978 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР и с тех пор «проходил службу в органах государственной безопасности», говорится в справке на сайте Совбеза.

Советник президента по культуре. Бывший министр культуры Мединский переехал из правительства в Кремль в 2020 году, где занял пост помощника президента Путина. Мединский регулярно декларирует высокий доход, в этом году основная часть семейного бюджета — 48 млн рублей — пришлась на жену. До карьеры чиновника Мединский трудился пиарщиком. К некоторым его расходам были вопросы у расследователей. В 2018 году Навальный обнаружил у министра двухэтажный пентхаус в центре Москвы, которую расследователи оценили в 200 млн рублей. На вопрос, откуда министр взял деньги на такую квартиру он ответил «Я не хочу это комментировать. Потом как-нибудь всё скажем».

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков декларирует свое имущество впервые. До назначения в правительство в конце 2020 года он успел поучаствовать в создании Российского фонда прямых инвестиций, а затем в течение шести лет был гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, он входил в набсовет ПАО «Алроса» и в Совет директоров ПАО «РусГидро». Арктика в последнее время становится приоритетом для российского правительства — оно разработало стратегию развитию региона до 2035 года, которой и предстоит заниматься ведомству Чекункова.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Выходец из Татарстана, где с 90-х он занимал должности топ-менеджера в различных строительных компаниях, затем был заместителем министра Татарстана, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марата Хуснуллина (ныне вице-премьер в правительства), а с 2010 года стал министром строительства республики. Главой уже федерального Минстроя стал в 2020 году.

Александр Смирнов — 51,2 млн (25 млн рублей

Начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям. О деятельности Смирнова известно крайне мало, хотя в Кремле он давно и вся его карьера связана с коммуникациями. Он был директором департамента пресс-службы и информации в правительстве России, а нынешнюю должность занимает с 2012 года. За год Смирнов разбогател на 18,5 миллионов рублей.

Игорь Левитин — 45,4 млн рублей (43 млн рублей)

Помощник президента. После карьеры военного в 90-е Левитин перешел в ЗАО «Северстальтранс» Мордашева, которое планировало создать частного конкурента РЖД. Уже в 2004 году стал министром транспорта в правительстве Фрадкова, где остался и после смены премьера — вплоть до 2012 года. «Левитин, конечно, производит впечатление такого цельного мужика, сильного и квалифицированного. <…> Он хороший транспортник, хороший железнодорожник, профессиональный», — говорил о нем Путин. Доход Левитина — самый большой среди сотрудников Кремля, если не учитывать заработки супругов.

Александр Новак — 44,4 млн рублей (43,8 млн рублей)

Вице-премьер. Доход Новака в 2020 году вырос с 28 до 44 млн рублей. С 2020 года он занимает пост вице-премьера, до этого возглавлял Минэнерго России. В 90-е Новак сделал карьеру в на «Норильском комбинате», входящем в «Норникель». На работу в правительство перешел в 2008 году.

Сергей Иванов — 43,4 млн рублей (13,3 млн рублей)

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Один из самых давних соратников Путина, с которым он познакомился еще в 70-е годы в КГБ. С тех пор Иванов был и замглавы ФСБ и секретарем Совбеза, и министром обороны. Бывший глава Администрации президента (с 2012 по 2016 год), которого после двух первых сроков Путина даже называли возможным преемником наряду с Дмитрием Медведевым. За год доход Иванова вырос более чем в два раза, по итогам 2019 года он декларировал 19,5 млн рублей.

Юрий Трутнев — 43,3 млн рублей (42 млн рублей)