Новости Эстонии
16.04.2021, 21:21

Эстония не планирует начинать сейчас переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

 (13)
Tanel Kiik.
Tanel Kiik.
Foto: Martin Pedaja
Сегодня финский министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Финляндии Криста Киуру сообщила, что ее страна вступит в прямые переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V". Министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк в ближайшее время таких переговоров с Россией не планирует.

Танель Кийк пояснил, что Эстония при использовании вакцин исходит из одобрения европейского регулятора и выданного Европейской комиссией разрешения на продажу.

"Вакцина "Спутник V" в данный момент находится на этапе оценки, в рамках которой производителю нужно представить результаты проведенных научных исследований и другую необходимую информацию об эффективности вакцины, ее безопасности и качестве. В случае прохождения этого этапа производитель может подать ходатайство о получении разрешения на продажу", — сказал Кийк.

Если "Спутник V" получит зеленый свет, то пока не ясно, будет ли Эстония закупить эту вакцину, этого Кийк не уточнил. Премьер-министр Кая Каллас однако говорила, что государство будет закупать все одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцины.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)