Эстония не планирует начинать сейчас переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"

Танель Кийк пояснил, что Эстония при использовании вакцин исходит из одобрения европейского регулятора и выданного Европейской комиссией разрешения на продажу.

"Вакцина "Спутник V" в данный момент находится на этапе оценки, в рамках которой производителю нужно представить результаты проведенных научных исследований и другую необходимую информацию об эффективности вакцины, ее безопасности и качестве. В случае прохождения этого этапа производитель может подать ходатайство о получении разрешения на продажу", — сказал Кийк.

Если "Спутник V" получит зеленый свет, то пока не ясно, будет ли Эстония закупить эту вакцину, этого Кийк не уточнил. Премьер-министр Кая Каллас однако говорила, что государство будет закупать все одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцины.

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