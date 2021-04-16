Эстония не планирует начинать сейчас переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V"(13)
Танель Кийк пояснил, что Эстония при использовании вакцин исходит из одобрения европейского регулятора и выданного Европейской комиссией разрешения на продажу.
"Вакцина "Спутник V" в данный момент находится на этапе оценки, в рамках которой производителю нужно представить результаты проведенных научных исследований и другую необходимую информацию об эффективности вакцины, ее безопасности и качестве. В случае прохождения этого этапа производитель может подать ходатайство о получении разрешения на продажу", — сказал Кийк.
Если "Спутник V" получит зеленый свет, то пока не ясно, будет ли Эстония закупить эту вакцину, этого Кийк не уточнил. Премьер-министр Кая Каллас однако говорила, что государство будет закупать все одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцины.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.