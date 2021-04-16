Прокуратура России потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими

Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, она провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что ”фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария ”цветной революции”.

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, ”Штабы Навального” и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

2 апреля директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм, от него потребовали предоставить всю информацию о фонде до 30 марта. Жданов говорил РБК, что не знает, с чем связана проверка.

”Это (признание организаций экстремистскими. — РБК) откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае”, — говорится в заявлении Жданова и руководителя штабов Навального Леонида Волкова, опубликованном в Telegram-канале ”Команда Навального”. Они связали преследование с сентябрьскими выборами в Госдуму.

”Нам предстоит найти ответы на очень непростые вопросы. Как обеспечить безопасность сотрудников, волонтеров, сторонников; как вести работу в новых условиях. Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно”, — добавили Жданов и Волков.

Согласно УК, максимальное наказание за за организацию деятельности экстремистской организации (ст 282.2 УК) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. За вербовку, склонение или иное вовлечение лица в деятельность такой организации грозит срок от 4 до 8 лет, за участие в работе экстремистской организации — от 2 до 6 лет.

В перечне экстремистских организаций Минюста сейчас 83 пункта. Это в том числе основанная Эдуардом Лимоновым Национал-большевистская партия (ее члены продолжали деятельность в рамках незарегистрированной партии ”Другая Россия”), ”Армия воли народа” Юрия Мухина, несколько региональных отделений ”Русского национального единства” Александра Баркашова, ”Меджлис крымскотатарского народа”, несколько объединений футбольных ультрас и многочисленные организации Свидетелей Иеговы.