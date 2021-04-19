19.04.2021, 11:48
Полиция нашла разыскиваемого ранее Тоомаса из Раквере(6)
Foto: Andres Putting
В пятницу, 16 апреля, полиция просила помощи в поисках 32-летнего Тоомаса, который ушел из дома в Тапа 9 апреля. На тот момент его местонахождение было неизвестно. Сегодня полиция сообщила, что Тоомас найден, с ним все в порядке.
Ранее сообщалось, что Тоомас должен был поехать утром 9 апреля на автобусе в Раквере, но было неизвестно, поехал ли он в Раквере на самом деле, и близким не удавалось с ним связаться.
Мобильный телефон мужчины был выключен. Раньше Тоомас не уходил из дома на такое длительное время. Близкие искали Тоомаса самостоятельно, но безуспешно.