16.04.2021, 20:30
Мужчина собирался ехать в Раквере и пропал. Полиция просит помощи(2)
PPA
Полиция просит помощи в поисках 32-летнего Тоомаса, который ушел из дома в Тапа 9 апреля, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
Тоомас должен был поехать утром 9 апреля на автобусе в Раквере, но неизвестно, поехал ли он в Раквере на самом деле, и близким не удается с ним связаться.
Мобильный телефон мужчины выключен. Раньше Тоомас не уходил из дома на такое длительное время. Близкие искали Тоомаса самостоятельно, но безуспешно.
Его рост 180 см, среднего телосложения, у него светло-каштановые волосы и голубые глаза. На нем могли быть черная куртка, черные или бежевые джинсы и темно-коричневая обувь.
Полиция просит всех, кто видел Тоомаса в последние дни, позвонить на номер 112.