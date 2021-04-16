Мужчина собирался ехать в Раквере и пропал. Полиция просит помощи

Тоомас должен был поехать утром 9 апреля на автобусе в Раквере, но неизвестно, поехал ли он в Раквере на самом деле, и близким не удается с ним связаться.

Мобильный телефон мужчины выключен. Раньше Тоомас не уходил из дома на такое длительное время. Близкие искали Тоомаса самостоятельно, но безуспешно.

Его рост 180 см, среднего телосложения, у него светло-каштановые волосы и голубые глаза. На нем могли быть черная куртка, черные или бежевые джинсы и темно-коричневая обувь.

Полиция просит всех, кто видел Тоомаса в последние дни, позвонить на номер 112.