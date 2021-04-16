МИД Литвы вызвал посла России и высказал свое неудовольствие

"На встрече была выражена глубокая обеспокоенность Литвы стягиванием российских войск к границам Украины и в нелегально аннексированный Крым, покушением на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, а также его незаконным тюремным заключением, агрессивной и вредоносной деятельностью России и ее неприемлемым поведением в международном пространстве, включая кибернетические атаки, вмешательство в выборы США и других стран, а также финансированием деятельности, направленной против военных США в Афганистане", - информирует министерство.