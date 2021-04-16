Россия вышлет 10 американских дипломатов и 5 польских

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", — сказал он.

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", — сказал министр.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", — приводит слова Лаврова журналистам РИА Новости.

Россия также в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов, заявили в МИД РФ.

"К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата. В МИД Польши заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".