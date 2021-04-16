ФОТО И ВИДЕО | В Таллинн прибыла противоминная эскадра НАТО

”Мы рады приветствовать противоминную группу в Минной гавани, в ее состав также входит наш корабль — Ugandi. Операция Open Spirit позволит обезопасить наше море”, — сказал командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска.

Open Spirit — операция, нацеленная на обнаружение и ликвидацию неразорвавшихся взрывных устройств, а также обеспечение безопасности судоходства.

В этом полугодии в состав 1-й постоянной противоминной группы НАТО входят корабли Германии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании и Эстонии: минные тральщиками Ugandi, Crocus, Sulzbach Rosenberg, Zierikzee, Pembroke и штабной корабль Godetia.

На эстонском минном тральщике Ugandi служит 39 моряков, в том числе шесть военнослужащих срочной службы и три водолаза.

1-я постоянная противоминная группа НАТО — оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе.

Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.