ФОТО | В столичном Кристийне появится новая зеленая зона

Руководитель AS Tallinna Soojuse Райнер Вакра и старейшина Кристийне Яанус Рийбе в минувший четверг ознакомились с результатом произведенных работ и обсудили связанные с ним дальнейшие планы.

По словам руководителя Tallinna Soojus Райнера Вакра, здания на данном участке находились с 2001-го года в аренде у АО Utilitas Tallinn. ”Использование старой котельной завершилось с подключением потребителей по ул.Харака,7 и ул.Тонди,40 к трассе центрального отопления улицы Сеэби. Тем самым исчезла необходимость в праве на застройку, его нужно было досрочно прекратить и снести здания. Наряду с котельной и трубой на этом участке находилось также представлявшие опасность экологии и людям хранилище топлива, поэтому мы решили ликвидировать их при первой возможности и создать на улице Харака новую зеленую зону”, — отметил руководитель Tallinna Soojus Райнер Вакра.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что речь идет об территории между школой и детским садом, которая могла бы остаться в общественном пользовании. ”Район Кристийне — очень зеленый, и мы хотели бы и дальше развиваться в этом направлении. Например, на этом участке можно было бы создать газон, возможности для проведения досуга, игровые элементы для детей, и в будущем почему бы даже и не посадить здесь прекрасно подходящие нашему району яблони. Надеюсь, что здесь появится новое и доступное горожанам уютное место для отдыха уже этим летом”, — добавил Рийбе.

В ходе работ по рекультивации с участка было вывезено порядка 1,5 тысяч тонн загрязненной почвы.