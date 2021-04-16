Глава Сил обороны Эстонии заверил командующего Вооруженными силами Украины в поддержке

”Целью звонка являлось подтверждение позиции Эстонии. Мы признаем суверенитет Украины и ее территориальную целостность, также мы намерены продолжать политику непризнания Крыма территорией России поскольку полуостров был незаконно аннексирован”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, подтвердив, что Эстония продолжит поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил эстонского коллегу и возложил ответственность за текущую эскалацию напряженности на Россию, добавив, что в таком поведении соседа нет ничего нового. По его словам, российские войска находятся не только у границ Украины: в частности на оккупированных территориях развернута почти стотысячная группировка.

Сотрудничество двух стран в оборонной сфере активизировалось в 2014 году. После аннексии Крыма и событий на Востоке Украины Эстония отправила в Киев военного атташе. Двухсторонее взаимовыгодное сотрудничество укреплялось год от года.

Наиболее плодотворного взаимодействия удалось добиться в сферах подготовки и военной медицины.