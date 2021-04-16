Новости Эстонии
16.04.2021, 18:21

Профессор Фишер: в начале мая можно ожидать около 200 инфицированных COVID-19 в день

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Krista Fischer
Krista Fischer
Foto: Argo Ingver
По оценке члена Научного совета, математика Кристы Фишерр, к началу мая число новых инфицированных коронавирусом будет составлять около 200 человек в сутки, и, конечно же, это окажет явное влияние на потребность в стационарном лечении, пишет rus.err.

По словам Фишера, в последнее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась.

"Сейчас дела идут в хорошем направлении. По состоянию на понедельник оставалось небольшое подозрение, что эта нисходящая тенденция внезапно может застопориться, но теперь я вижу, что она все еще идет вниз", - отметила Фишер.

"Можно надеяться, что количество пациентов в больнице будет также уменьшаться, примерно до 200, и позже еще меньше. Изменения в больничном лечении происходят медленнее", - пояснила Фишер.

По словам Фишер, нет четкой тенденции к снижению ежедневной смертности, каждые сутки все еще умирают около 10 человек. При этом нет и признаков увеличения смертности.

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