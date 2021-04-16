Профессор Фишер: в начале мая можно ожидать около 200 инфицированных COVID-19 в день

По словам Фишера, в последнее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась.

"Сейчас дела идут в хорошем направлении. По состоянию на понедельник оставалось небольшое подозрение, что эта нисходящая тенденция внезапно может застопориться, но теперь я вижу, что она все еще идет вниз", - отметила Фишер.

"Можно надеяться, что количество пациентов в больнице будет также уменьшаться, примерно до 200, и позже еще меньше. Изменения в больничном лечении происходят медленнее", - пояснила Фишер.

По словам Фишер, нет четкой тенденции к снижению ежедневной смертности, каждые сутки все еще умирают около 10 человек. При этом нет и признаков увеличения смертности.

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