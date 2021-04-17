Неделя в Беларуси: рабочие объединяются против власти, блокирован канал Euronews, звучат призывы фильтровать Интернет

Телеканал отмечает, что признан во всем мире как независимое средство массовой информации и представляет новости, основанные на беспристрастности, чтобы дать людям возможность формировать собственное мнение, предлагая разные точки зрения.

”Мы глубоко сожалеем о принятом властями Беларуси решении приостановить с 12 апреля 2021 года вещание телеканала Euronews на территории этой страны. Нас не уведомили ни об этом решении, ни о его причинах — о нем мы, как и наши зрители, узнали в понедельник утром из СМИ”.

Белорусская сторона не проинформировала Euronews о прекращении вещания в стране. Об этом говорится в заявлении телеканала, размещенном на его официальном сайте.

РИА ”Новости” получили дополнительный комментарий представителя Министерства информации. По ее словам, МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли) выявил у телеканала Euronews нарушения законодательства Беларуси о рекламе. ”У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь ”, — пояснила собеседница агентства.

В Беларуси Мининформ прекратил вещание телеканала Euronews. По сообщению ведомства, выявлено нарушение законодательства: на канале выпускают рекламу на английском языке. Заменил в Беларуси Euronews российский канал ”Победа”. Это телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Она запущена к 75-летию Победы группой ”Первого канала”. Канал демонстрирует классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне.

В Беларуси не прекращаются суды над активистами и участниками протестов после президентской кампании 2020 года. По состоянию на 17 апреля в стране признаны политическими заключенными 355 человек. Многим из них уже вынесли различные приговоры. Задержанные на акциях протестов белорусы жалуются на условия содержание в белорусских тюрьмах, там особое отношение к политическим заключенным.

Белорусские беженцы в Европе

Согласно статистике Евростата по данным на 2020 год за международной защитой в Европейский союз обратились 1165 граждан Беларуси. Год ранее было 935 белорусов.

Среди обратившихся за международной защитой в 2020 году большинство составляют мужчины — 745 человек. Почти половина беженцев — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (510 человек).

По сравнению с 2019 годом количество беженцев в Польшу значительно увеличилось — с 30 первичных заявлений до 385, в Чехию — с 10 до 60, а число белорусов, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца в Нидерландах упало более чем вдвое. Также уменьшилось количество заявлений о предоставлении статуса беженца в Германии и Франции.

Среди балтийских стран лидирует Литва, туда в 2020 году за международной защитой обратились 80 граждан соседней страны, в Латвию — 45.

Тюрем в два раза больше, чем театров

По данным Международного центра тюремных исследований, Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключенных на 100 000 человек — 345.

Раньше в Европе лидировала Россия, но сейчас там на 100 тысяч человек приходится 331 заключенный. Центр предоставляет данные по Беларуси за 2018 год, по другим странам (Турции и России) они более свежие. В Беларуси в прошлом году по данным ICPS, было более 32 тысяч заключенных.

В Беларуси 66 мест лишения свободы, а вот, например, действующих театров в 2020 году было всего только 28. Больше всего театров в Минске — 11. В прошлом году в белорусских театрах был поставлен ​​161 новый спектакль. Всего было проведено 1 065 спектаклей. После выборов президента Следственный комитет по Минску возбудил 935 уголовных дел по фактам ”массовых беспорядков”.

Рабочие объединяются

Белорусские рабочие создали движение и платформу в интернете "Рабочы рух". Цель — подготовить общенациональную забастовку.