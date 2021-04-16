ВИДЕО | Илон Маск приехал в пикапе Cybertruck на завод в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск посетил строящийся автозавод Giga Texas в Техасе. Причем сделал он это на новом электрическом пикапе Tesla Cybertruck.

А точнее — на пока еще предсерийном прототипе модели, финальный вариант которой Tesla должна закончить проектировать в этом году.

На фотографиях, появившихся в Сети после визита миллионера, сделанных рабочими и строителями предприятия, можно разглядеть интерьер пикапа.

В частности руль-штурвал и 17-дюймовый сенсорный дисплей как у недавно обновленной Tesla Model S.

Вместе с несколькими изображениями испачканного строительной пылью и грязью пикапа Cybertruck обнародовано видео объезда стройки.

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