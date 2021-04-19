Супруги из Нарвы: хотели ”Спутник”, получили только карантин

Выбор вакцины был обусловлен прежде всего тем, что глава семьи имел заболевание органов дыхания, российская же вакцина, по его мнению, для людей с такими проблемами более безопасна.

И вот, наконец, долгожданное, взбодрившее многие новостные ленты сообщение: 31 марта граждане России, проживающие в Эстонии, смогли пройти вакцинацию в Ивангородской поликлинике. Привившихся в этот день "иностранцев” оказалось 25 человек.

Нина и Александр засобирались на российскую сторону. Не побежали туда стремглав, а, как советовала в том числе и наша газета, подготовили почву: разузнали, куда и по каким вопросам надо обращаться, где находятся нужные им организации.

- Правда, на номера службы, которая должна была нас сориентировать, и которые приводит посольство РФ в Эстонии, дозвониться нам не удалось, хотя звонили мы множество раз, — сетует Нина.

В прививке отказали

8 апреля, рассказывает нарвитянка, она и еще несколько желающих из Эстонии (около 30 человек) попытались осуществить свое желание вакцинироваться ”Спутником”. Были среди них и люди из Таллинна, приехавшие накануне и переночевавшие в гостинице.

Страховой полис (СНИЛС) — одно из важных условий для прививки — жители Нарвы получили, его им оформили в центре МФЦ (ул. Текстильщиков, 7). Однако когда обратились в поликлинику (г. Ивангород, ул. Пасторова, 8), в вакцинации нарвитянам отказали. По причине отсутствия у них внутреннего паспорта Российской Федерации. Отказали и в регистрации на прививку в другое время.

- А откуда у постоянного жителя Эстонии с российским гражданством может появиться такой паспорт? — вопрошает Нина.

И подытоживает: впустую она и ее ”товарищи по несчастью” использовали часть лимита посещений России во время карантина. Плюс получили при этом 10 дней карантина в Эстонии.

Нарвитянка досадует: разве о проблеме с внутренними паспортами неизвестно руководству Ленинградской области?