Супруги из Нарвы: хотели ”Спутник”, получили только карантин(115)
Выбор вакцины был обусловлен прежде всего тем, что глава семьи имел заболевание органов дыхания, российская же вакцина, по его мнению, для людей с такими проблемами более безопасна.
И вот, наконец, долгожданное, взбодрившее многие новостные ленты сообщение: 31 марта граждане России, проживающие в Эстонии, смогли пройти вакцинацию в Ивангородской поликлинике. Привившихся в этот день "иностранцев” оказалось 25 человек.
Нина и Александр засобирались на российскую сторону. Не побежали туда стремглав, а, как советовала в том числе и наша газета, подготовили почву: разузнали, куда и по каким вопросам надо обращаться, где находятся нужные им организации.
- Правда, на номера службы, которая должна была нас сориентировать, и которые приводит посольство РФ в Эстонии, дозвониться нам не удалось, хотя звонили мы множество раз, — сетует Нина.
В прививке отказали
8 апреля, рассказывает нарвитянка, она и еще несколько желающих из Эстонии (около 30 человек) попытались осуществить свое желание вакцинироваться ”Спутником”. Были среди них и люди из Таллинна, приехавшие накануне и переночевавшие в гостинице.
Страховой полис (СНИЛС) — одно из важных условий для прививки — жители Нарвы получили, его им оформили в центре МФЦ (ул. Текстильщиков, 7). Однако когда обратились в поликлинику (г. Ивангород, ул. Пасторова, 8), в вакцинации нарвитянам отказали. По причине отсутствия у них внутреннего паспорта Российской Федерации. Отказали и в регистрации на прививку в другое время.
- А откуда у постоянного жителя Эстонии с российским гражданством может появиться такой паспорт? — вопрошает Нина.
И подытоживает: впустую она и ее ”товарищи по несчастью” использовали часть лимита посещений России во время карантина. Плюс получили при этом 10 дней карантина в Эстонии.
Нарвитянка досадует: разве о проблеме с внутренними паспортами неизвестно руководству Ленинградской области?
- Это был пиар, разовая акция навстречу выборам в Государственную Думу? — размышляет Нина, возвращаясь к событиям 31 марта. Такие подозрения зародились у женщины, когда ее знакомая, ”засветившаяся” в телевизионном репортаже, призналась, что полного комплекта документов у нее не было, но в прививке ей все же не отказали.
Информация ”утекла”
Что касается 31 марта, эта акция с предвыборным пиаром ничего общего не имеет, — пояснила нашему изданию Ирина Сафонкина, пресс-секретарь заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам. А история получилась следующая.
Ирина Сафонкина:
- Вакцинация проживающих в Эстонии граждан России некоторое время уже проводилась, поэтому журналисты обращались в пресс-центр правительства, чтобы им организовали возможность сделать об этом материалы.
- Я созвонилась с Кингисеппской больницей, выяснила, что желающие вакцинироваться ”Спутником V” и при этом готовые выполнить необходимые для нее условия, имеются. Вакцинирование этих людей поликлиника наметила на 31 марта, — продолжает пресс-секретарь.
Далее, поясняет Ирина Сафонкина, пресс-служба разместила приглашение для журналистов на сайте правительства и обеспечила им коллективный выезд в Ивангород.
Однако случилось так, что эта информация попала за пределы журналистского сообщества. И 31 марта на вакцинацию в Ивангородской поликлинике пришли не только приглашенные медиками, но и те, кто узнал об акции в интернете: 25 человек вместо 20. Прививки были сделаны всем.
Вакцинация продолжается, но она не для всех
- Вакцинация жителей Эстонии продолжается, — говорит Ирина Сафонкина. — Но она проходит в порядке, который определен для всех россиян, в том числе зарубежных. На прививку человек должен зарегистрироваться — через портал госуслуг или по телефону, прийти в нужное время в нужное место, имея при себе необходимые документы, то есть внутренний паспорт и страховой полис. При этом во многих регионах России вакцинация происходит по приглашению.
- Если эстонский россиянин записался, с документами у него все в порядке — прививку ему сделают. Медики даже не спрашивают, с какой стороны границы их пациент. Зарубежные россияне — это тоже наши люди, на прививку ”Спутником V” они имеют полное право, — заключает пресс-секретарь.
Так что намерения у всех благие: победить коронавирус. Но есть, напомним, на этом пути одно серьезное препятствие: требование иметь внутренний паспорт России. У большинства зарубежных россиян такового не имеется.
А этот паспорт — чем плох?
Нарвитянка Светлана в разговоре с вашим корреспондентом удивляется, почему на вакцинацию требуется исключительно внутренний российский паспорт.
- Паспорта, которыми обладаем мы, зарубежные россияне, выдают дипломатические представительства России от имени своего государства, — рассуждает Светлана. — Они действительны при любых наших действиях, требующих удостоверения личности. Внутренний же паспорт россиянина мы можем получить только при наличии т. н. прописки на территории России. Но у всех ли такая возможность имеется?
Прописка, по словам Ирины Сафонкиной, необходима по той причине, что благодаря ей человек прикрепляется к определенной поликлинике для получения бесплатного медицинского обслуживания, такая в России действует система. ”Специально условия получения зарубежными россиянами внутренних паспортов я не изучала, но по итогам нашей акции 31 марта и текущей ситуации могу сказать, что такие люди имеются”, — говорит пресс-секретарь.
Как следует из рассказа нашей героини Нины, ей и ее ”одногруппникам” предлагали задержаться на некоторый срок ( к примеру, на месяц) в Ивангороде, получить здесь временную регистрацию и тогда уже с полным правом идти на вакцинацию. Но никому из эстоноземельцев воспользоваться таким вариантом их личные обстоятельства не позволили.
Ну, и последнее — пока новостей на фронте вакцинации для зарубежных россиян нет. По некоторым сведениям, на федеральном уровне работа в этом направлении ведется. Ждем.
P.S. Редакция RusDelfi благодарит коллег из "Виру Проспект" за предоставленный материал.
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