"Может, он на больничном, и у него ИВЛ в руке?": читателей RusDelfi возмутил лежащий на кровати депутат

Некоторые пристыдили нерадивого депутата, сравнив со школьниками. Причем сравнение оказалось не в его пользу.

Дочке 12 лет, и у нее тоже дистанционное обучение... Она каждое утро встает за 2 часа до видео-занятий, которые длятся грубо говоря 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Ее видят 20 человек, она ребенок, но ей стыдно, если кто-то увидел бы ее в неподобающем виде.

Григорий Василюк

Нормально. Зарплату подняли! Можно и расслабиться!!!

Valentina Jurtsenkova

А зачем работать, эту зарплату ему все равно выплатят

Были и такие, кто порадовался за депутата и его благополучную жизнь.

Максим Потапов

Жизнь удалась, вот это я понимаю!

А некоторые даже предложили возможные объяснения такой курьезной ситуации.

Olga Poprjaduhha

Может, он на больничном, и у него ИВЛ в руке.

Jevgeni Stenar

Он просто заболел, но всё равно продолжает работать, даже из кровати, и это не е-сигарета, а лекарство от воспаления лёгких....всему найдётся свое объяснение

Не обошлось и без юмора.

Есть и те, кого данная ситуация всерьез и не на шутку возмутила. Правда, высказались такие читатели анонимно.

Нет слов, одни ругательства! За зарплату продавца, дальнобойщика и многих других исполнители работ, дерут 3-шкуры и могут уволить за прогулы на раз-два! А тут 4400, выродки!

А если бы так кассирша на кассе лежала, курила сигарету и лениво пальцем двигала товар на ленте? Или дворник лежал бы себе на газоне, одной рукой сигарету держал, другой лениво метелкой вокруг себя мух гонял? Ну а чё, им можно , а нам нельзя? Да еще б зп подняли бы. Вся страна перешла бы на лежачий труд!

Оказалось, однако, что виноват в ситуации не только сам депутат, но и те, кто его избрали.

Народ достоин своих избранников. Посмотрим на себя со стороны. Это же наше всё! Мы их кормим, уважаем и даже боимся. От них зависим. Слуга народа.