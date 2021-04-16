Индийский штамм коронавируса добрался до Великобритании. Дойдет ли он до Эстонии?

На 14 апреля, согласно отчёту британского министерства здравоохранения, в Соединённом Королевстве были обнаружены 77 случаев заражения штаммом B.1.617. Из них 73 были зарегистрированы в Англии и четыре — в Шотландии. Министерство сообщило об этом штамме впервые.

В настоящее время штамм помечен как ”находящийся под наблюдением”. Если опасения по поводу него подтвердятся, например, если он окажется более заразным или более устойчивым к иммунному ответу организма, то его статус поменяется на ”вызывающий озабоченность”.

В Великобритании статус ”вызывающих озабоченность”, имеют в том числе те штаммы коронавируса, которые впервые были обнаружены в графстве Кент, Южной Африке и Бразилии.

Эти штаммы содержат разный набор мутаций, хотя встречаются и некоторые совпадения. Например, все три штамма имеют мутацию под названием N501Y, которая, как считается, делает вирус более заразным, а бразильский и южноафриканский штаммы имеют мутацию 484K, которая помогает коронавирусу частично уклоняться от иммунных реакций, в том числе вызванных некоторыми вакцинами. Эта мутация впоследствии проявилась и в кентском штамме, наградив и его статусом ”вызывающего озабоченность”.

Штамм B.1.617 впервые был зарегистрирован в Индии, но с тех пор был обнаружен и в других регионах. Он вызывает особенное беспокойство экспертов, поскольку в шиповом белке содержит две так называемые мутации побега, которые, как предполагается, могут повысить его способность сопротивляться иммунному ответу организма. Считается, что этот штамм воздействует на человека быстрее, чем другие.

Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, сказал, что появление индийского штамма может дать много поводов для беспокойства.

”Эти две одновременно работающие мутации побега могут повлечь за собой больше проблем, чем южноафриканский и бразильский варианты, обладающие только одной мутацией, — сказал он. — И вакцины могут реагировать на него иначе, чем на бразильский и южноафриканский штамм”.