Погибшему в теракте французскому учителю Самюэлю Пати поставят памятник

А во время национальной церемонии прощания с преподавателем, которая прошла в Сорбонне, президент сказал: ”Самюэль Пати был […] из тех учителей, которых не забывают, из тех, кто увлечен своим делом, способных ночами напролет изучать историю. Это учитель, который тысячу раз ставил самого себя под вопрос, как и в случае с уроком о свободе совести (послужившим предлогом для его убийства — Прим. Ред.). […] Почему же Самюэля Пати убили? Вечером в пятницу (16 октября) я верил в случайное безумие, в абсурдный произвол. Еще одна жертва беспричинного терроризма. В конце концов, он не был главной мишенью. Он не был врагом религии, которой они пользуются. Он читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений. […] Нет, напротив, Самюэль Пати был убит именно за все это, потому что он олицетворял Республику, которая каждый день заново рождается в классах. Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат”.