Погибшему в теракте французскому учителю Самюэлю Пати поставят памятник
За установку памятника учителю проголосовал административный совет школы Буа д’Ольн (Bois-d’Aulne), где преподавал Самюэль Пати.
Инициатором создания монумента выступил Клод Кено, бывший мэр городка Конфлан-Сент-Онорин (1977–1994) и бывший советник премьер-министра Франции (1988–1991) Мишеля Рокара.
Поставить памятник учителю, погибшему за защиту ценностей Французской республики — ”мне это кажется настолько естественным”, сказал Кено в интервью газете Le Parisien: ”Убивать учителя, значит, убивать общество. […] Эта стела должна оставить след в жизни будущих поколений”.
Как сообщает France Info, по рекомендации автора идеи, стелу с бюстом из бронзы выполнит скульптор Насера Каину.
”Я охотно открываю свою мастерскую для его близких. Им очень больно, я это осознаю. Я начинаю мысленно формировать его образ, чтобы проникнуться его личностью. Выполнение этой работы для меня также является способом выступить с политическим заявлением против произошедшего ужаса, особенно с учетом моего происхождения”, — рассказала Le Parisien 58-летняя Насера Каину, дочь алжирского солдата, родившаяся и живущая во Франции.
Как отмечает Le Figaro, Насера Каину часто выполняет официальные заказы. Ее работы стоят в Генштабе Франции, в Академии наук, в 2014 году президент Олланд вручил в Версале изготовленный ею бюст генерала де Голля китайскому председателю Си Цзиньпину…
”Идея (установки памятника учителю) была предложена несколько месяцев назад, но мы ждали одобрения семьи, — уточнила скульптор в интервью France Info. — Теперь я буду общаться с семьей Самюэля Пати, просматривать изображения, документы о нем, чтобы действительно проникнуться его личностью”. Скульптор подчеркнула, что ”очень горда быть избранной для того, чтобы отдать дань памяти этому человеку, который был привержен ценностям Республики и принципу светскости”.
47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года, когда вышел из школы после уроков. Ему отрезал голову 18-летний обладатель французской карты беженца, выходец из Чечни Абдуллах Анзоров. В течение нескольких дней до трагедии отец одной из учениц, в также исламистский активист Абдельаким Сефриуи публиковали в соцсетях призывы уволить и ”наказать” учителя, показавшего на уроке, посвященном свободе слова, карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Позднее выяснилось, что ученица, которую якобы ”оскорбил” показ карикатуры, даже не присутствовала на занятиях.
Кроме того, Франция — светское государство, в котором право верить или не верить, а также право на свободу высказывания — среди основополагающих ценностей. Об этом говорил и президент Макрон.
А во время национальной церемонии прощания с преподавателем, которая прошла в Сорбонне, президент сказал: ”Самюэль Пати был […] из тех учителей, которых не забывают, из тех, кто увлечен своим делом, способных ночами напролет изучать историю. Это учитель, который тысячу раз ставил самого себя под вопрос, как и в случае с уроком о свободе совести (послужившим предлогом для его убийства — Прим. Ред.). […] Почему же Самюэля Пати убили? Вечером в пятницу (16 октября) я верил в случайное безумие, в абсурдный произвол. Еще одна жертва беспричинного терроризма. В конце концов, он не был главной мишенью. Он не был врагом религии, которой они пользуются. Он читал Коран и уважал своих учеников, независимо от их убеждений. […] Нет, напротив, Самюэль Пати был убит именно за все это, потому что он олицетворял Республику, которая каждый день заново рождается в классах. Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат”.
На церемонии прощания учитель был посмертно удостоен ордена Почетного легиона, а также возведен в командоры ордена Академических пальм — высшая степень французской награды за заслуги в сфере образования. Маленький сын Пати получил статус Pupille de la Nation: взят под усиленную материальную и административную опеку государства.
Открытие монумента Самюэлю Пати запланировано к годовщине его гибели — 16 октября 2021 года.