Как проводятся испытания вакцин на детях?

Главным моментом в исследованиях является то, что ”дети не являются взрослыми в миниатюре”, и результаты клинических испытаний, проведённых на взрослых людях, не могут быть автоматически применены к детям.

Уускюла называет процесс, когда исследования сначала проводятся только на взрослых, и только потом, в случае необходимости, если болезнь распространяется и среди молодого поколения, на детях, традиционным.

Если лекарство или вакцину необходимо использовать для людей разных возрастов, в том числе и для детей, разрешение на использование не может быть ”передано автоматически”, необходимы дополнительные испытания.

По словам Уускюла, важно подчеркнуть, что, так как на взрослых проводится много испытаний, то известно, какие могут возникать побочные эффекты, и, следовательно, можно предполагать, какая реакция будет и у детей.

Поначалу в исследованиях участвует около двадцати человек. На этом этапе выясняется, какая доза необходима участникам того или иного возраста, хватит ли половины ”взрослой” дозы или нужно вводить полный объём.

В последующих этапах участвует гораздо больше испытуемых. В исследованиях вакцин от COVID-19 принимали участие десятки тысяч человек. Однако, считает Уускюла, аналогичного количества детей не потребуется.

В исследованиях можно участвовать по рекомендации семейного врача. Если он считает, что какой-то ребёнок из находящихся под его наблюдением подходит для исследований, он связывается с родителями, предоставляет все данные об исследовании, причины, по которым ребёнок может принимать участие и так далее.

”Родителям врач рассказывает обо всём: о возможных преимуществах, о вреде, о побочных реакциях. Но врач ни в коем случае не может принуждать к участию. — Подчёркивает Уускюла. — Решать должен только сам родитель”.

Перед тем, как ребёнок примет участие в исследовании, родитель подписывает специальную форму согласия. Если ребёнку больше семи лет, подобное согласие нужно получить и от него.