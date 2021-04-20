Отсутствие антител еще не означает, что у человека нет иммунитета против COVID-19

"Это ничего не дает. Даже если антител нет, это не означает, что нет иммунитета. Возможно, что в клетках памяти эта информация всё-таки есть", — сказала вирусолог газете Maaleht.

По словам Лутсар, никто не знает, почему у некоторых антитела после вакцинации не образуются, но таких случаев немного — меньше одного процента.

"Я также не видела никаких подтверждений тому, что если у человека уровень (антитител — ред.) 30, то он был бы меньше защищен, чем тот, у кого 300", — сказала она.

В Департаменте здоровья изданию Maaleht пояснили, что человеческий организм реагирует на вакцинацию по-разному. "У некоторых антитела могут не возникать, иммунная защита зависит от многих факторов", — объяснила представитель ведомства Кирси Пруудель.

Чувствительность тестов, определяющих в крови антитела, может очень сильно различаться. Это зависит от лаборатории и других обстоятельств.

"В Эстонии определяют lgG-антитела. Их отсутствие не означает, что у человека нет иммунитета или его не вакцинировали. Результат теста на антитела должен трактовать врач", — отметила Пруудель.

Департамент здоровья поэтому тоже не рекомендует делать после вакцинации тест на антитела, так как могут пройти недели, прежде чем они образуются в крови.

Защита более, чем на полгода

То, что вакцина по официальным данным дает защиту от COVID-19 лишь на полгода, следует, по словам Лутсар, из того, что первые прививки были сделаны в середине прошлого года, и в конце года обнародовали результаты

"Отсюда мы можем говорить, что действие вакцины по меньшей мере шесть месяцев. Если посмотреть анализы, то уровень антител у вакцинированных очень высокий и крайне маловероятно, что он может за день упасть до нуля. Такого в биологии просто не бывает", — сказала профессор.

Поэтому еще рано говорить, как долго длится действие вакцины. "Крупные страны проводят исследования, данные скоро появятся", — сказала Лутсар.

Свет в конце туннеля