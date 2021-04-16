Импульс месяцу благоустройства придаст день мытья таллиннских улиц

”К уборке городских улиц от зимних насыпных материалов приступили уже в марте, сразу, как только это позволила погода, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — В данный момент на большинстве главных столичных магистралей первичная уборка произведена, и мы можем приступить к мытью улиц по всему городу. На работах по уборке ежедневно задействовано в среднем 36 уборочных машин и 26 бригад, выполняющих работы вручную — в общей сложности 51 работник по благоустройству. Днем общегородского мытья улиц мы хотим выделить и отметить людей, которые изо дня в день борются за чистоту городской среды”.

Маршрут уборочной техники начнется на улице Раннамяэ и пройдет по Мере пст, Нарва мнт, улицам Пронкси и Лийвалая. Машины пройдут множество улиц в центре города, Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и других районах города.

В дне мытья городских улиц принимают участие договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства AS Eesti Keskkonnateenused, Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ, а также уборочное подразделение предприятия Kadrioru Park. В общей сложности в этот день на улицы Таллинна выйдет 17 уборочных машин, в том числе 14 моечных машин и три вакуумные машины.

Первичная весенняя уборка выполнена, по предварительной оценке, на 80% главных городских улиц, с тротуаров и велосипедных дорожек убрана гранитная крошка. Всего собрано более 2485 т сыпучих материалов, а на подготовительные работы было израсходовано 3930 м3 воды. Весенняя уборка включает уборку и вывоз скопившегося за зиму мусора и сыпучих материалов с проезжей части, тротуаров и велосипедных дорожек, парковок, остановок общественного транспорта и т.д., а также мытье под давлением улиц, остановок и пр. На следующем этапе сфокусируются на выполняемых вручную работах в тех местах, где затруднен доступ уборочной техники, например, пешеходных переходах или местах, где установлены светофоры.