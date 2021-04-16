Импульс месяцу благоустройства придаст день мытья таллиннских улиц(1)
”К уборке городских улиц от зимних насыпных материалов приступили уже в марте, сразу, как только это позволила погода, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — В данный момент на большинстве главных столичных магистралей первичная уборка произведена, и мы можем приступить к мытью улиц по всему городу. На работах по уборке ежедневно задействовано в среднем 36 уборочных машин и 26 бригад, выполняющих работы вручную — в общей сложности 51 работник по благоустройству. Днем общегородского мытья улиц мы хотим выделить и отметить людей, которые изо дня в день борются за чистоту городской среды”.
Маршрут уборочной техники начнется на улице Раннамяэ и пройдет по Мере пст, Нарва мнт, улицам Пронкси и Лийвалая. Машины пройдут множество улиц в центре города, Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и других районах города.
В дне мытья городских улиц принимают участие договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства AS Eesti Keskkonnateenused, Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ, а также уборочное подразделение предприятия Kadrioru Park. В общей сложности в этот день на улицы Таллинна выйдет 17 уборочных машин, в том числе 14 моечных машин и три вакуумные машины.
Первичная весенняя уборка выполнена, по предварительной оценке, на 80% главных городских улиц, с тротуаров и велосипедных дорожек убрана гранитная крошка. Всего собрано более 2485 т сыпучих материалов, а на подготовительные работы было израсходовано 3930 м3 воды. Весенняя уборка включает уборку и вывоз скопившегося за зиму мусора и сыпучих материалов с проезжей части, тротуаров и велосипедных дорожек, парковок, остановок общественного транспорта и т.д., а также мытье под давлением улиц, остановок и пр. На следующем этапе сфокусируются на выполняемых вручную работах в тех местах, где затруднен доступ уборочной техники, например, пешеходных переходах или местах, где установлены светофоры.
На внутриквартальных улицах районов города весенняя уборка выполнена на 60% проезжей части и 82% пешеходных и парковых дорожек, договорные партнеры районов собрали в общей сложности 700 т мусора. Приступили к приведению в порядок зеленых территорий. Задача собственника недвижимости — убрать гранитную крошку с прилегающих к его недвижимости дорожек — это также уменьшит количество пыли в городской среде.
Таллиннский 30-й месячник благоустройства (https://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/) начался 15 апреля и продлится до Дня Таллинна, 15 мая. Весенняя уборка должна завершиться не позднее 30 апреля. С мая продолжится регулярная очистка и мытье улиц в соответствии с оговоренными в заключенных договорах требованиями по летней уборке.
Маршрут уборочных машин 19 апреля: ул. Раннамяэ, Мере пст, Нарва мнт, улицы Пронкси, Лийвалая, Пярну мнт, кольцо Виру, Эстония пст, улицы Гонсиори, Лайкмаа, Каубамая, Рявала пст, ул. Отса, Тоомпуйестеэ, Каарли пст, улицы Луйзе, Эндла, Палдиски мнт, улицы Сыле, Каларанна, Пыхья пст, улицы Теэстузе, Копли, Соо, Сыпрузе пст, улицы Мустамяэ, Ыйсмяэ, Нымме, Тулика, Эхитаяте, Таммсааре, Вильде, Рейди, Пирита, Смуули, Петербури, Вабадузе пст.