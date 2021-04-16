Местные русские пропагандисты выстроили в Эстонии целую инфраструктуру для усиления протестов против коронавирусных ограничений(3)
Вечером 2 марта перед торговым центром "Виру" останавливается черный "Мерседес", из которого выходят три человека с камерами. Они входят в торговый центр. Масок на этих людях нет, так что конфликт с продавцами возникает довольно быстро. На место приходят охранники. Начинается длинная словесная перепалка. Компания вызывает полицию.
Один человек из компании начинает протискиваться через охранников и полицейских и толкать их. Оператор радостно снимает каждое движение охранников и полиции. Чтобы придать акции больше значимости, эти люди несколько раз называют представителей органов и охранной фирмы фашистами. Препирательства продолжаются два часа и прекращаются лишь потому, что наступает время закрытия торгового центра. Охранники вздыхают. Это второй раз, когда они имеют дело с данными персонажами.
Владелец одного из магазинов находит провокаторов настолько подозрительными, что подает заявление в Полицию безопасности. Каково же было его удивление, когда позже он увидел тех же людей среди участников протестов перед Тоомпеа.
Одной из участниц акции в торговом центре "Виру" была Ольга Заглада, бывшая жена Дмитрия Линтера, а ныне известный в местных русскоязычных соцсетях инфлюенсер и участник акций протеста.
Недавно мы писали об НКО Родители Эстонии, которая также сыграла значительную роль в организации протестов против коронавирусных ограничений. Теперь выясняется, что НКО причастна и к некоторым провокациям в торговых центрах. Так, в социальных сетях распространяется видео, где юрист НКО Родители Эстонии и бывший активист ”Ночного дозора” Сергей Тыдыяков расхаживает в магазине без маски и досаждает охранникам.
Заглада не является членом НКО, но ведет сотрудничество с компанией Тыдыякова. С НКО она связана через бывшего члена правления организации Анастасию Рая, которая также играет важную роль в нынешних протестах.
В начале марта Загладу приглашают в конференцию НКО в Telegram. Там женщина заявляет, что уже сотрудничает с Рая. Ей предлагают поделиться ссылками и обращениями, составленными НКО, и Заглада любезно соглашается. Двустороннее сотрудничество начинается.
Помимо нее, в провокации в центре "Виру" участвует Мартин Нейман. Мужчина, называющий себя в социальных ”свободным журналистом”, является завсегдатаем многочисленных акций, устраиваемых НКО Родители Эстонии. В том числе тех, где участвовало всего несколько человек.
Например, Delfi запечатлел его на митинге антимасочников на площади Вабадузе в ноябре прошлого года вместе с Надеждой Андреевой, руководителем НКО Родители Эстонии.
Нейман, Заглада и оператор акции в торговом центре Дмитрий неоднократно оказывались в одном кадре во время протестов перед Тоомпеа.
В определенный момент к охране порядка во время митингов были привлечены силовики и службы быстрого реагирования. Руководитель бюро по охране порядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер позже пояснил Postimees, что это было сделано из-за того, что среди людей находились отдельные провокаторы и подстрекатели. ”Среди участников собрания были люди, которые принимали очень активное участие в событиях бронзовой ночи”, — отметил он.
Уже с прошлой весны российская пропаганда распространяет в Восточной Европе идеи отрицания пандемии и вакцинации. Распространение теорий заговора помогает вызвать неразбериху, породить нестабильность и недоверие к правительству. Так, "Родители Эстонии" вместо вопросов защиты детей стали заниматься протестами, вовлекая в них сотни русских жителей Эстонии, которые в обычных условиях, может быть, и не показывали бы особых пророссийских настроений и которых политическая деятельность НКО не интересовала. Таким образом НКО удалось укрепить свою позицию и обзавестись новыми сторонниками, чтобы потом продвигать уже свои интересы.
Но кроме НКО Родители Эстонии есть и другие.
Перед протестами в социальных сетях появились люди, которых до этого не существовало и которые шерят все связанные с акциями ссылки видео.
В последние недели местная русская пропагандистская сеть работала по случаю демонстраций на полных оборотах. "Спутник" и другая местная пропаганда кричала о "полицейском насилии" на площади Вабадузе, и созданные в социальных сетях за многие годы группы были заполнены подобными постами.
А именно - самые крупные посвященные Эстонии русскоязычные группы в Facebook: "Выборы в Эстонии", "Колывань", "Город Таллинн", "Новости Эстонии" и т.д. Они были созданы и администрировались работниками российских пропагандистский каналов.
У русскоязычных жителей зачастую нет другой возможности разместить в Facebook информацию, как через такой фильтр.
Для распространения лжи о коронавирусе были созданы даже отдельные порталы, чего раньше не было. К примеру, руководитель лобирующей прокремлевские настроения НКО Vene Kool Eestis и активист Левой партии Мстислав Русаков создал портал "Доколе?", который публиковал "признания" из Таллиннской инфекционной больницы, которые были подорительно схожи с дезинформацией, которая стала распространяться в то же самое время на эстоноязычном портале Vanglaplaneet, который объединяет сторонников теории заговора .
Схожие признания можно найти на Youtube-канале Eesti Rahvas, где люди с заретушированными лицами рассказывают на русском языке ужасные и "разоблачающие" истории из эстонских больниц.
К пропагандистской системе можно добавить, например, и русскоязычный сайт stopcovideesti.com, который при распространении ковидных теорий заговора использует и источники российской пропагады.
Для всего этого не требуется приказа Владимира Путина, так как пропагандистские сети в Эстонии отлажены годами работы и довольно независимы.
Также есть примеры и непосредственных контактов. Полиция задержала в марте Сергея Середенко, прокремлевского активиста и члена Левой партии, который подозревается в контактах, направленных против Эстонской Республики, что предполагает прямые контакты с Кремлем.
Середенко находится в свою очередь в близких отношениях с некоторыми местными пропагандистами, которые организовывали в Таллинне в последние недели в его честь протестные акции.
К примеру, активный оратор на этих акциях Тыдыяков сотрудничал раньше с Середенко. Тыдыяков подал в суд в 2008 году на полицейского чиновника, который, как утверждалось, запретил ему организовать митинг по случаю годовщины Бронзовой ночи. Помогал ему и представлял его в этом административном споре именно вышеупомянутый Середенко.
Тыдыяков и созданные его единомышленниками группы в социальных сетях обеспечили информационную поддержку упомянутым акциям.
Очевидно не случайно, что абсолютно все ссылки, видео и статьи, которые почти все вышеприведенные лица выставляли в социальных сетях, содержат ложь и пропаганду.
Помогали ли активисты и блогеры подобным Тыдыякову троллям со скрытым умыслом или искренне верили в коронавирусные теории заговора, выяснить трудно. Мартин Нейман позирует в социальных сетях перед Бронзовым солдатом с георгиевской ленточкой в руках, и в то же время выкладывает множество видеороликов о построенных им самим "гармонизаторах", которые он продает на своем сайте. Кажется, он искренне верит, что может с помощью этих устройств контролировать мир.