Местные русские пропагандисты выстроили в Эстонии целую инфраструктуру для усиления протестов против коронавирусных ограничений

Вечером 2 марта перед торговым центром "Виру" останавливается черный "Мерседес", из которого выходят три человека с камерами. Они входят в торговый центр. Масок на этих людях нет, так что конфликт с продавцами возникает довольно быстро. На место приходят охранники. Начинается длинная словесная перепалка. Компания вызывает полицию.

Один человек из компании начинает протискиваться через охранников и полицейских и толкать их. Оператор радостно снимает каждое движение охранников и полиции. Чтобы придать акции больше значимости, эти люди несколько раз называют представителей органов и охранной фирмы фашистами. Препирательства продолжаются два часа и прекращаются лишь потому, что наступает время закрытия торгового центра. Охранники вздыхают. Это второй раз, когда они имеют дело с данными персонажами.

Владелец одного из магазинов находит провокаторов настолько подозрительными, что подает заявление в Полицию безопасности. Каково же было его удивление, когда позже он увидел тех же людей среди участников протестов перед Тоомпеа.

Одной из участниц акции в торговом центре "Виру" была Ольга Заглада, бывшая жена Дмитрия Линтера, а ныне известный в местных русскоязычных соцсетях инфлюенсер и участник акций протеста.

Недавно мы писали об НКО Родители Эстонии, которая также сыграла значительную роль в организации протестов против коронавирусных ограничений. Теперь выясняется, что НКО причастна и к некоторым провокациям в торговых центрах. Так, в социальных сетях распространяется видео, где юрист НКО Родители Эстонии и бывший активист ”Ночного дозора” Сергей Тыдыяков расхаживает в магазине без маски и досаждает охранникам.

Заглада не является членом НКО, но ведет сотрудничество с компанией Тыдыякова. С НКО она связана через бывшего члена правления организации Анастасию Рая, которая также играет важную роль в нынешних протестах.