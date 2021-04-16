Призывник бежал с Дальнего Востока, чтобы вернуться домой в Эстонию. Пойман, возвращен. Снова бежал(10)
Шел 1989 год. Я учился в Таллиннской мореходке рыболовецкого флота, так называемой ”школе килек”. Практику проходил на паруснике ”Крузенштерн”, мы не ладили с русскими из Клайпедской мореходки, каждый день кто-то ходил с фингалом. Из наших я был самый старший — значит, виноват! Как наказать виновного? В армию! И чем дальше от Эстонии, тем лучше!
В Янов день (еще в 1989 году) мне приказали пройти медицинское обследование вместе с другими призывниками. За дверью уже ждала машина. На ней меня привезла прямо в аэропорт Эмари, где уже было несколько парней. Из Эмари на военном самолете в Москву и на пассажирском — в воинскую часть в Читу. Чита — это Дальний Восток, на другом берегу Байкала, в 7000 км от Таллинна. К Чите ближе Токио, чем Таллинн.
Воинская часть, в которую меня привезли, носила номер 33003. Вокруг русские, украинцы, несколько чеченцев, остальные узбеки. Ни одного эстонца я не встретил. В Эстонии в разгаре поющая революция, борьба за свободу, а я прозябаю на Дальнем Востоке!
Наступил день торжественной присяги. Молодых солдат погнали из казармы на плац. Я сказал, что присяги этой не дам.
Вышел дикий скандал. У эстонцев уже была репутация фашистов — они хотят выйти из Союза! Замполит (заместитель командира роты по политической части) руки распустил. Драться полез. Меня обвинили в том, что я ударил офицера. Разберемся, говорили мне угрожающе, а до тех пор оставили в казарме. На карауле там стоял какой-то украинец.
Двери были распахнуты настежь, охраны никакой, и мы с украинцем договорились сбежать из армии. Ничего особенного в этом не было. Дембеля (старослужащие) постоянно прыгали через забор.
Первую ночь провели в лесу. Утром украинец с тревогой спросил: и что дальше будем делать? Я сказал: очень просто, пойдем к железной дороге, повернемся лицом на закат, и будем держаться западного направления. С Дальнего Востока, кроме как на запад, и
идти-то особо некуда.
Шли по железной дороге, вокруг тайга. Тогда я как-то подумал: ”Неужели я правда собираюсь вернуться домой из Сибири пешком?!”
Мы прошли 10–15 километров и увидели на опушке леса глинобитную избушку, наполовину вросшую в землю. В избе была буржуйка, лежанка, стол, пара стульев. В шкафу сухари, сахар и сало. Переночевали в избушке. Через 10–15 километров — опять избушка! Это были будки обходчиков. Тех, которые идут по железной дороге и тук-тук-тук по костылям шпал, чтобы железная дорога была в порядке.
Когда на изгибе пути сбросил скорость товарняк, мы запрыгнули в поезд и дальше поехали. Примерно в ста километрах от Читы (в местечке Могзон) нас обнаружила железнодорожная охрана — это опасное подразделение из пенсионеров, которым выдавали наганы и винтовки. Насилу сбежали.
Через десять дней мы были в Иркутске, где нас вскоре схватил военный патруль. Что случилось с украинцем, не знаю, а меня с офицером комендатуры, каким-то старшим лейтенантом, отправили в Читу. Снова в поезд и назад! Офицер в вагоне-ресторане с удовольствием пил водку. Когда приближалась станция, он отыскивал меня и следил, чтобы я не сбежал. В какой-то момент мне удалось зайти в туалет, а когда вагон тронулся — уже почти в Чите, — я выпрыгнул из поезда.
Снова начал движение на запад той же дорогой. Опять же, как и раньше, поездом и пешком.
Где-то между Хилоком и Иркутском в лесной деревне я украл оседланную лошадь. В школе катался в Нийтвялья, вот и пригодилось! Но к вечеру страх пробрал — черт его знает, что
делают в Сибири с конокрадами. Я отпустил лошадь на пастбище и дальше поехал на
поезде. Добрался до Слюдянки. Это узловая станция на южной оконечности озера Байкал.
Ходил вокруг, искал, где бы поесть. Вдруг смотрю — на одном вагоне надпись „Depoo
Valga”. Да ладно! Мужики из Валга! Взяли меня в поезд, сказали, что доеду до Челябинска,
оттуда они повернут на юг, а дальше черт знает куда.
Ну чего еще можно желать? Челябинск на Урале, на полпути домой! Мужики из Валга дали мне поесть-попить, в Челябинске сгрузили меня на поезд до Риги, где проводниками работали латвийские студенты — летняя дружина или что-то такое. Они взяли меня к себе, дали замасленную куртку, чтобы военная форма не выделялась, а в Риге посадили в
автобус, который отвез меня в Пярну. Я снова был в Эстонии.
Полгода жил у друзей на лесном хуторе в Пярнумаа. Родные и знакомые знали, где я. Все держали языки за зубами.
17 января 1990 года я переоблачился (длинное черное пальто, брюки со стрелками и белая рубашка, волосы до плеч) и поехал в Таллинн к сестрам, пошел в 21-ю среднюю школу, где
они учились. Я в этой школе сам когда-то учился. И когда выходил из здания, у дверей был задержан милицией. Меня видели трое учителей. Один из них был убежденным коммунякой. Я однажды что-то ему не так сказал. Как говорили древние римляне, язык мой — враг мой.
Милиция отвела меня на улицу Лубья, где следователи предложили мне взять на себя какую-то кражу — тогда я спокойно сидел бы в Эстонии. Послал их подальше.
Затем меня отправили в изолятор Таллиннского гарнизона. Сейчас там киноархив. Посадили в одиночную камеру. В СИЗО я на пять минут увидел отца, который принес мне курево и еду.
Там юрист тоже советовал: возьми на себя какое-нибудь преступление, будешь сидеть в Эстонии! Послал и его подальше.
Я планировал побег: будут мыть коридор, и я смоюсь. Но меня уже отправили в ”Батарею”. Это было мерзкое место. Мне пришлось там драться, чтобы заставить уважать себя, об этом лучше не вспоминать.
На следующее утро в тюремном дворе посадили в машину, доставили на Балтийский вокзал, сунули в этапный вагон, что в советское время был как плацкартный, с той разницей, что
без окон, с решетчатой перегородкой и шестью деревянными нарами в два этажа плюс дополнительная откидная койка, так что могли спать семь человек.
В туалет водили раз-два в день. Дверь оставляли открытой: охранник следил за тем, что ты там делаешь. Утром давали ежедневную пайку: четверть буханки хлеба, селедку и кусок сахара. Было удобно считать дни по еде — сколько селедки ты съел, сколько дней был в дороге.
Пунктом назначения была Чита, воинская часть номер 33003. Но по дороге я побывал в пяти тюрьмах. Первой остановкой была тюрьма ”Кресты” в Ленинграде. Самая роскошным из пяти — там в сортире был унитаз. В других только дыра в углу, завешенная простыней.
Легенда гласит, что в тюрьме ”Кресты” сидел авиаконструктор Туполев. А когда вышел, организовал там унитазы — чтобы было удобнее, если в следующий раз посадят.
В Ленинграде посадили на поезд, и мы поехали в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Из Свердловска двинулись в Красноярск. Там нас выгнали из поезда, приказали сидеть на корточках в холодном снегу. Затем выстроили в шеренгу, и колонна двинулась к тюрьме.
Сказали: шаг вправо, шаг влево — попытка побега, без предупреждения спустят собак.
Я в этих тюрьмах был в одной камере с тремя ворами, которые переходили из одной тюрьмы в другую и сумели здорово меня обучить и натаскать.
Как собрать из кусков жести и проводов т. н. тракторы, которые нагреваются от патрона лампы, и ими можно кипятить воду.
Как сделать нож из cигаретных фильтров и хлеба. Если тюремный хлеб разминать какое-то время и высушить при нужной температуре, из него можно сделать рукоятку. Если несколько сигаретных фильтров зажечь, а получившийся комок прижать серной стороной спичечного коробка, образуется гладкая затвердевшая поверхность. Заточи ее о бетонный пол,– и вот тебе лезвие.
Если хочешь почувствовать во рту приятный вкус еды, стряхни на хлеб сигаретный пепел. Как ни странно, пепел от сигарет придает хлебу вкус вареного яйца.
Из красноярской тюрьмы поехали в тюрьму иркутскую. Из иркутской тюрьмы поехали в тюрьму читинскую. Там среди воров и прочих бандитов сидел местный бизнесмен Сергей Листьев по кличке Лиса. Его вина была в том, что он тайно вел дела с китайцами. Он, как увидел эстонца, прямо чуть ли не влюбился. Я стал большим другом делового Сергея.
Однажды меня подвели к воротам тюрьмы, посадили в машину и отвезли в военную прокуратуру, где я попал на допрос к лейтенанту Алиеву, казаху. Взгляд его был пуст как степь.
Cокамерники многому меня научили, я знал, как себя вести. В кабинете следователя Алиева я впервые объявил, что по-русски могу сказать только пяток слов: ”страствуйте”,
”пазалуста”, ”чай”, ”сигареты”, ”адвокат”.
И с резким балтийским акцентом. Алиев говорит со мной минут десять. Я все понимаю, но отвечаю как автомат: ”Страствуйте, пазалуста, чай, сигареты и адвокат”.
На третьей встрече казах Алиев сказал: ”На самом деле ты знаешь русский!” Я ответил: ”Конечно, знаю. Как до вас раньше не дошло?
Я учился в Таллиннской мореходке, там половина обучения ведется на русском! Ходил на русских исследовательских и рыболовных судах. Как я могу не говорить по-русски! Всяко говорю!”
”Ну и чего ты тогда бежал?” — спросил следователь Алиев. Я ответил, что надо было срочно ехать к бабушке-дедушке, помогать картошку копать.
”Дурака не валяй!” — сказал казах Алиев.
На это я ответил: ”Ладно, ну вообще-то у меня было секретное задание от Народного фронта”.
Когда казах Алиев услышал ”Народный фронт”, глаза у него загорелись. Он уже мысленно видел у себя на лацкане орден за то, что поймал опасного шпиона.
Я сказал, что мое задание — пересчитать все столовые ложки военной части номер 33003 и доложить об этом лично Эдгару Сависаару.
В комнату кликнули толпу призывников, меня отметелили и бросили в карцер. Карцер был крошечный. Вверху маленькое окошко с решеткой, в углу мокрый матрас. В течение дня приносили хлеб и воду. Четыре дня я был в карцере, потом меня вернули назад в общую камеру, а там встретили с помпой, потому что отсидеть в карцере за издевательство над следователем считалось большим делом.
Однажды тюремный надзиратель крикнул: ”Каппер с вещами!”. Понятно. Меня еще куда-то отправляют. Деловой Листьев быстро написал письмецо, свернул в тоненькую трубочку (малява) и сказал: если удастся добраться до города, чтобы я передал записку его друзьям.
Ясно, если повезет — передам.
Казах Алиев отвез меня в военную прокуратуру и там орал, что Каппера надо отправить в дисбат (дисциплинарный батальон, дисбат, был особенно суровым местом для военных,
нарушивших законы).
Алиев пошел к прокурору, русскому, старому полковнику. Я сидел за дверью. Через дверь было слышно, как прокурор ругал Алиева нецензурными словами. Алиев, старый идиот, как ты не понимаешь, — в дисбат можно послать только военного. Каппер не военный, присяги не давал, его под трибунал не отправишь. Каппера можно наказать только за отказ от военной службы. А судить его можно только в Таллинне, где он призывался в армию.
Угадай, Алиев, старый идиот, сколько минут он у этих фашистов под судом просидит! Хорошо, если условный срок получит. Нет! Каппера надо заставить принести присягу!
Пока оформляли бумаги, я ждал в камере военной прокуратуры. Меня отправили обратно в воинскую часть, и началась операция ”Каппер и присяга”.
До начала торжественной церемонии приведения к присяге мне предстояло сидеть под стражей. В военной части номер 33003 жизнь шла по-прежнему. Никакой настоящей охраны там так и не было.
Заправлял в части единственный дежурный офицер. Половина офицеров были пьяные.
Лейтенант Кушилевский, мой ротный, был самым интеллигентным из всей братии. У
него шинель сидела по фигуре, он носил белый шарф и нормально обращался с
узбеком, который сидел под стражей вместе со мной.
Это звучало примерно так: ”Смотри, узбек! Это Каппер из Прибалтики. В Прибалтике все такие. Во время Отечественной войны они были на стороне врага, после войны — лесными
братьями, стреляли в наших солдат. И Каппер не изменится! Если он однажды домой отсюда вернется, то таким дальше и будет.
Но у этих куратов есть культура! А ты, узбек! Тебя поймали в горах арканом, притащили сюда. Ты впервые тут холодильник увидел, телевизор и душ! И что с тобой такое, чего тебе не
нравится в Советской Армии?!”
Мне с трудом удавалось сохранять серьезное лицо.
Как ни старались в воинской части номер 33003, кворума не собралось, чтобы привести меня к присяге. Им, поди, тоже было пофиг.
Я разговорился с солдатом из Эстонии, ”дедом”, который уже ждал возвращения домой. Его звали Кальмер, если не ошибаюсь, он был из Южной Эстонии. Показал мне дыру в заборе, через которую ходил в город.
В один прекрасный день я воспользовался этой дырой. И вторично радостно вырвался из лап армии.
Первым делом я пошел доставить маляву знакомым делового Сергея Листьева. Письмо приняли, меня пригласили. Но вдруг посадили подвал под замок. Что теперь! В какую передрягу я угодил?!
Но все обошлось — денек томился, потом приехали какие-то братки, посадили меня в машину, и мы поехали к одному старику, который жил в деревне недалеко от Читы. Звали его Александр Александрович, один из друзей делового Сергея был его родственником.
Старик уже все знал — как я сбежал из армии, как меня вернули, как я снова сбежал. На столе стояли водка, картошка и сало. Мы поговорили. Сам Александр Александрович был военным, сражался против японцев. Потом его сослали в Сибирь: слишком сблизился с
потомками белогвардейцев. Кто-то донес.
Мы обсуждали, как мне добраться домой, решили, что я напишу письмо друзьям в Пярну: пусть отправят ребятам Сергея Листьева деньги почтовым переводом, чтобы я мог купить
одежду и билет до дома. Написал. Ребята хорошо сфотографировали меня, сидящего
за рулем их Жигуля-2108. Вложили фото в конверт с моим письмом, и письмо полетело
в Пярну.
Тем временем зима повернула на весну, я помогал деду в весенних полевых работах: впервые в жизни лопатой картошку закапывал — выкапываю ямку, кладу картошку, другую ямку выкапываю, следующую картошку кладу.
По соседству жила девушка-бурятка, мы к ней в баню ходили. Однажды я увидел ее в форме тюремного надзирателя и перепугался до смерти. А она смеется: не волнуйся! Она училась
на юридическом в Читинском университете и время от времени работала в тюрьме. Местный бизнесмен Сергей Листьев ее предупредил: этот чертов эстонец правильный парень, надо ему помочь!
Тут пришли деньги, мне сгоношили обувь и приличную одежду — с этикеткой Wrangler,
а на самом деле — поддельное фуфло. Куча денег еще осталась, купил билет до Москвы в купе. В поезд сел на следующей станции после Читы. Когда кто-то спросил, откуда я, ответил, что курсант Таллиннской мореходки, ходил на практику во Владивосток, теперь домой еду. Сработало.
Я поехал в Москву как белый человек, ни у кого сомнений не возникло.
В Москве пришлось думать, в какой подворотне ночь скоротать.
Увидел, перед вокзалом стоят автобусы с большими надписями: ”Экскурсия по ночной Москве — один рубль”. Я заплатил рубль и поехал по Москве. Церкви, дворцы, тыры-пыры, все увидел, что есть в Москве посмотреть. Сделал еще один круг, тогда уже чуток подремал.
Утром взял билет на таллиннский поезд, но вышел в Тарту. Из Тарту автобусом доехал до Пярну, оттуда пошел к друзьям — и вот я снова вернулся из Сибири к своим — в Эстонию.
Была вторая половина лета 1990 года, в Эстонии началось формирование пограничной службы. Я рассказал свою историю командирам Андрусу Ээвелю и Ааре Эвисалу, и меня взяли в погранслужбу Эстонской Республики.
Я сфотографировался одетым в синюю форму пограничника и отправил фото майору Богуну, начальнику штаба воинской части номер 33003.