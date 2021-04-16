ФОТО и ВИДЕО | В волости Харку горел жилой дом, сосед спас оттуда трех детей

Перед прибытием спасателей сосед помог трем детям выбраться из дома. К счастью, ни дети, ни сосед не пострадали. Согласно информации, родители детей были на работе.

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем. Пока еще идут работы по тушению и не ясно, в результате чего возникло возгорание.