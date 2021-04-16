16.04.2021, 14:31
ФОТО и ВИДЕО | В волости Харку горел жилой дом, сосед спас оттуда трех детей(2)
В пятницу чуть после полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Тюрисалу в волости Харку горит жилой дом.
Перед прибытием спасателей сосед помог трем детям выбраться из дома. К счастью, ни дети, ни сосед не пострадали. Согласно информации, родители детей были на работе.
Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем. Пока еще идут работы по тушению и не ясно, в результате чего возникло возгорание.