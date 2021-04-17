За рубежом
17.04.2021, 09:07

Бьет по печени и не только. Ученые рассказали, какие органы поражает Covid-19

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Кристина Худенко
Коронавирус
Коронавирус
Фото: Shutterstock
Covid-19 способен поражать не только дыхательные пути, но и почти все органы и системы жизнеобеспечения организма. Он критически сказывается на работе печени, приводит к тяжелым неврологическим последствиям, а через время у некоторых пациентов начинают активно выпадать волосы. Выявлены факторы, которые могут сильно снизить шансы на выздоровление. Команда исследователей Рижского университета им. Страдыня рассказала, что удалось выяснить о развитии Covid-19 у пациентов крупных рижских больниц.

Delfi уже рассказывал о том, как латвийские ученые освоили более пяти миллионов евро, выделенные на исследование новой болезни и ее влияния на разные сферы жизни Латвии, вплоть до обнаружения перспективных кандидатов на роль лекарств от коронавируса и пользе для поврежденного Covid-19 сердца от милдроната (подробности — ЗДЕСЬ).

По многим темам наши исследователи ушли далеко вперед литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу секвенирования ("чтения генома") коронавируса, что позволяет выявлять и брать под присмотр носителей более заразных и летальных новых штаммов — британского, южноафриканского, угандского подвидов Covid-19. Большинство стран Европы, в том числе наши балтийские соседи, не могут похвастать таким достижением.

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