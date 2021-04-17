17.04.2021, 09:07
Бьет по печени и не только. Ученые рассказали, какие органы поражает Covid-19(44)
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Covid-19 способен поражать не только дыхательные пути, но и почти все органы и системы жизнеобеспечения организма. Он критически сказывается на работе печени, приводит к тяжелым неврологическим последствиям, а через время у некоторых пациентов начинают активно выпадать волосы. Выявлены факторы, которые могут сильно снизить шансы на выздоровление. Команда исследователей Рижского университета им. Страдыня рассказала, что удалось выяснить о развитии Covid-19 у пациентов крупных рижских больниц.