Бьет по печени и не только. Ученые рассказали, какие органы поражает Covid-19

Delfi уже рассказывал о том, как латвийские ученые освоили более пяти миллионов евро, выделенные на исследование новой болезни и ее влияния на разные сферы жизни Латвии, вплоть до обнаружения перспективных кандидатов на роль лекарств от коронавируса и пользе для поврежденного Covid-19 сердца от милдроната (подробности — ЗДЕСЬ).

По многим темам наши исследователи ушли далеко вперед литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу секвенирования ("чтения генома") коронавируса, что позволяет выявлять и брать под присмотр носителей более заразных и летальных новых штаммов — британского, южноафриканского, угандского подвидов Covid-19. Большинство стран Европы, в том числе наши балтийские соседи, не могут похвастать таким достижением.