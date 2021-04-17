Австралийская история: после коронавируса вернуться к нормальной жизни — значит вернуться на пляж

Это была другая жизнь. Он сознательно не устанавливал в апартаментах телефоны, чтобы его не беспокоили в отпуске. Просто представьте это.

В то время это было большой финансовой авантюрой. Он несколько месяцев ездил из Сиднея в городок, о котором тогда почти никто ничего не слышал. Там было всего несколько ресторанов, паб и ничего более.

Нуса многим известна как довольно дорогое место для отдыха, но для моей семьи это второй дом. Мой отец был архитектором и в конце семидесятых решил построить здесь апартаменты, потратив на это большую часть своих сбережений.

Я гребла от души, и он сдержал своё слово. Никогда не забуду ни его доброжелательность, ни скорость, с которой я мчалась по волне. Моя хрупкая доска почти прогибалась под мощью океана. До сих пор не понимаю, как мне удалось выбраться из бурных вод и вскарабкаться по скалам на берег.

Наступили сумерки, но у меня всё ещё ничего не получалось. Мужчина лет сорока с тёмной косматой бородой жестом пригласил меня следовать за ним: ”Мы вместе поймаем волну, а потом я спрыгну. И она твоя!”

Когда мне было двенадцать, я, воображая себя великим сёрфингистом, пыталась ловить двухметровые волны в бухте у входа в парк. В ту пору прошёл циклон, и на побережье было много сёрферов, заворожённо следящих за мощным движением океана.

В этом году коронавирус , наконец-то, спустя целых 12 месяцев, позволил нам вернуться и провести здесь отпуск.

Этот запах можно почувствовать на подъезде к национальному парку Нуса, расположенному на Солнечном побережье Квинсленда. Аромат витает в воздухе, вызывая в памяти воспоминания нескольких десятков минувших лет. Я не знаю, что именно пахнет — растущие у берега панданы или тропический лес, — но связь запахов и воспоминаний здесь сильнее, чем где бы то ни было.

Густой запах тёплого кленового сиропа — это не то, с чем обычно ассоциируется пляж, но уже более сорока лет он является символом начала нашего семейного отдыха.

В семидесятые годы на пляже рядом с тропическим лесом мой отец построил апартаменты для отдыха. С тех пор это место стало нашим маленьким раем.

Отец чувствовал, что скоро это место станет жемчужиной на побережье. С годами современный дизайн сменил декор семидесятых, но крепкие стены могут рассказать историю той эпохи, когда на главной улице ещё не светились звёзды всемирно известных отелей.

В наш первый отпуск, который мы провели здесь, мне было девять лет. Я строила дамбы и маленькие замки из песка возле ручья, который по сей день течёт через пляж Литл-Коув к морю. Мама рисовала на песке пальчиками ног, солнце щекотало её бледную английскую кожу. Мы наслаждались золотыми лучами лета, не подозревая, что в этот самый момент творим воспоминания.

Моему собственному сынишке было два с половиной года, когда он пропал с пляжа Литл-Коув, пока я кормила его маленькую сестрёнку. Я в панике десять минут бегала по пляжу туда-сюда, выкрикивая его имя. Мои родители расспрашивали всех вокруг, не видели ли они мальчика в синем купальном костюмчике с акулой. Ужас прошёл, когда одна из сёрфингисток сказала, что видела его.

К счастью, сын был не в океане. Мой малыш самостоятельно ушёл с пляжа после того, как я сказала, что пора собираться домой. Неравнодушная женщина нашла его, блуждающего по парковке национального парка, обеспокоенного тем, что родителей нигде нет. Я не знаю, как она поняла, откуда он. Может быть, услышала шум. Я была так потрясена, что не рассказывала об этом мужу несколько недель.

Почти все летние каникулы мы проводим здесь всей семьёй, в тени тропических лесов национального парка. В апартаментах постоянно живут родители, бабушки и дедушки, тёти, дяди, племянницы, племянники, а теперь и мои собственные взрослые дети.

Это место маленьких приятностей. Ног, утопающих в тёплом песке и игр в UNO. Наблюдений за сёрферами на закате и рыбы с картошкой фри на пляже. Прогулок по береговой линии и мороженого после обеда.

Когда я была подростком, мы приезжали сюда на каникулы с друзьями и всегда соревновались, кто загорит сильнее. В январе этого года моя дочь хотела приехать сюда со своим молодым человеком, но коронавирус смешал все планы. Надеюсь, теперь шансов на хороший отдых будет больше.

Мои дети во время мягких прибоев научились боди-сёрфу — кататься на гребне волны без досок, и буги-борду — с досками. Когда-то в раннем детстве они бегали по кромке берега голышом в закатных лучах солнца, а бабушка и дедушка кутали их в мягкие полотенца. Теперь молодые люди проводят время в ресторанах на главном пляже.

Иногда они ворчат, что им — ”опя-я-ять?!” — нужно ехать в Нусу, но я надеюсь, что они впоследствии тоже будут вспоминать аромат тёплого кленового сиропа и благодарить дедушку за его гениальную идею построить апартаменты для отдыха на самой кромке тропического леса, который растёт здесь с самого сотворения мира.

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