ФОТО | В Сетумаа пожилой мужчина завел собак, но ситуация вышла из-под контроля

Когда они прибыли на место, то обнаружили, что у одного пожилого мужчины проживают собаки и щенки, состояние которых оставляет желать лучшего. Предположения о намеренном жестоком обращении не подтвердились, но было видно, что хозяин любит выпить и не справляется с содержанием питомцев, которые к тому же бесконтрольно размножаются. ”Мужчина — молодец. Скорее всего, при помощи своих детей он находит дом собакам. Он сказал, как раз на выходных увезли восьмерых из них”, — рассказал зоозащитник Хейки Валнер.

По его словам, пенсионер подтвердил, что ситуация вышла из-под контроля, однако в приют он животных отдавать не хотел. После долгих уговоров мужчина все же согласился, оставив себе лишь одного пса.

Всего было спасено 14 собак, в том числе две суки со щенками.

Теперь животные будут оправлены на передержку, чтобы потом обрести постоянный дом.

Один пес по кличке Мымми нуждается в операции и более долгосрочном лечении.

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