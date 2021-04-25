ПОДКАСТ | Футболист из Кот-д'Ивуара переехал в Нарву из Мордовии, говорит по-русски, не любит гречку

На твоей родине, в Абиджане, 31 градус тепла, а у нас сегодня 9. Ты уже привык к такому климату?

Ири: Да, я привык уже к любой погоде. Надо просто жить и все. Зима временами нравится, временами нет, смотря сколько градусов. Когда -10 или -15, это уже холодновато.

А к местным блюдам сложно было привыкнуть? Как ты питаешься?

Ири: у меня есть с этим определенные проблемы. Я не люблю картошку, капусту, гречку. Зато курицу люблю. Раньше в Макдональдсе часто покупал еду, но сейчас уже давно не питаюсь так.

Ты в Нарве выделяешься, не было ли каких-либо расистских выпадов в твою сторону?

Ири: На самом деле, нет.

Анна: Кстати, интересный факт, когда у нас только появилась машина, его очень часто останавливала полиция, чтобы проверить документы. Просто хотели удостовериться, что они вообще у него есть.

А права у тебя Кот-д'Ивуара?

Ири: да, я их просто поменял на права европейского образца.

Кстати, а гражданство не хочешь взять другое?

Ири: нет, не думал об этом никогда. Я просто живу, меня все устраивает.

У тебя хороший русский язык, на каких языках ты еще разговариваешь?

Ири: французский, русский. Еще в Кот-д'Ивуаре много разных диалектов, где-то 10 из них я понимаю. Английский тоже просто понимаю, говорить не могу.

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