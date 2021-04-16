Комиссия по иммунопрофилактике рекомендует начать использование вакцины Janssen только после обнародования официальной позиции ЕС(4)
Производитель вакцин выдал рекомендацию подождать с использованием вакцины в Европейском Союзе, пока Европейский департамент лекарственных средств не обнародует свою позицию по дальнейшему использованию вакцины. Собравшаяся вчера вечером государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала начать использование вакцины Janssen после обнародования позиции Европейского департамента лекарственных средств.
Европейский департамент лекарственных средств и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США собираются оценить 6 случаев тромбоза, которые возникли после проведенных 6,8 миллионов прививок, и готовят рекомендации по дальнейшему использованию вакцины. По оценке Европейского департамента лекарственных средств рекомендации будут готовы к концу следующей недели. Производитель вакцины Janssen обратился с письмом к странам Европейского Союза с просьбой подождать с использованием вакцины до обнародования позиции Европейского департамента лекарственных средств.
”Члены экспертной комиссии единогласно решили дождаться оценки Европейского департамента лекарственных средств, на основании которой эксперты смогут составить свое мнение. Также это должно помочь формированию единого подхода по использованию вакцин в странах Европейского Союза, чтобы у людей было единое и ясное понимание”, сказала руководитель государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марис Йессе. ”Вакцина, которая требует введения всего одной дозы, даст нам возможность предложить более простой процесс вакцинации тем пожилым людям, которые находятся дома и у которых по состоянию здоровья нет возможности прийти в пункт вакцинации при центре семейных врачей или при больнице, а также кого нет возможности доставить туда. Мы продолжим подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию сразу, как только будет получена оценка Европейского департамента лекарственных средств и его подтверждение, что вакцина подходит”.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — комиссия, которая дает рекомендации Министерству социальных дел касательно программы государственной иммунизации и другим, связанным с вакцинацией, вопросам. В нее входят представители иммунологов, аллергологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Департамента лекарственных средств, Больничной кассы и Министерства социальных дел.
Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования общества.