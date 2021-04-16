Комиссия по иммунопрофилактике рекомендует начать использование вакцины Janssen только после обнародования официальной позиции ЕС

Европейский департамент лекарственных средств и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США собираются оценить 6 случаев тромбоза, которые возникли после проведенных 6,8 миллионов прививок, и готовят рекомендации по дальнейшему использованию вакцины. По оценке Европейского департамента лекарственных средств рекомендации будут готовы к концу следующей недели. Производитель вакцины Janssen обратился с письмом к странам Европейского Союза с просьбой подождать с использованием вакцины до обнародования позиции Европейского департамента лекарственных средств.

”Члены экспертной комиссии единогласно решили дождаться оценки Европейского департамента лекарственных средств, на основании которой эксперты смогут составить свое мнение. Также это должно помочь формированию единого подхода по использованию вакцин в странах Европейского Союза, чтобы у людей было единое и ясное понимание”, сказала руководитель государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марис Йессе. ”Вакцина, которая требует введения всего одной дозы, даст нам возможность предложить более простой процесс вакцинации тем пожилым людям, которые находятся дома и у которых по состоянию здоровья нет возможности прийти в пункт вакцинации при центре семейных врачей или при больнице, а также кого нет возможности доставить туда. Мы продолжим подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию сразу, как только будет получена оценка Европейского департамента лекарственных средств и его подтверждение, что вакцина подходит”.