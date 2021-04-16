Люди старше 70 лет, которые еще не прошли вакцинацию, должны обратиться к семейному врачу

”Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелой формы заболевания. Нашей целью является предложить к концу апреля возможность вакцинироваться всем людям старше 70 лет и, таким образом, защитить в большинстве уездов как минимум 70 процентов людей старшей 70 лет”, сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. ”Все пожилые люди, которые еще не получили приглашение от своего семейного врача или ранее отказались от вакцинации, а теперь передумали, должны обязательно сообщить об этом своему семейному врачу. Также нужно сообщить, если человек по каким-то причинам не может сам прийти на вакцинацию, чтобы мы совместно с семейным врачом и местным самоуправлением могли предложить помощь. Я призываю всех более молодых людей помочь вакцинировать своих пожилых близких людей. Чем раньше мы сможем защитить от COVID-19 тех, кто наиболее подвержен риску, тем быстрее сможем дать возможность вакцинироваться всем желающим”.

Согласно плану вакцинации, все люди старше 70 лет входят в группу риска COVID-19, так как у низ выше риск перенести COVID-19 очень тяжелой форме, и при заболевании они чаще нуждаются в госпитализации.

”Семейные врачи сосредоточены на вакцинировании групп риска и действуют настолько быстро, насколько позволяет количество поступившей в Эстонию вакцины”, сказала руководитель союза семейных врачей Эстонии Ле Валликиви. ”Поскольку в течение следующих недель у семейных врачей будет возможность заказать больше вакцин, мы призываем всех людей старше 70 лет связаться со своими семейными врачами в том случае, если им еще не была предоставлена возможность вакцинироваться. У человека могли измениться контактные данные, и в этом случае мы сможем быть уверены, что все люди старше 70 лет, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 получат такую возможность”.