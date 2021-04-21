Чемпионат Европы по футзалу 2022 года: осталась одна путевка.
АЗЕРБАЙДЖАН
Квалификация: Победитель группы 3
Лучший результат: Четвертое место (2010)
ЕВРО-2018: Четвертьфинал
Это интересно: В 2010 году на дебютном ЕВРО азербайджанцы дошли до полуфинала и с тех пор не пропустили ни одной финальной стадии.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Квалификация: Победитель группы 4
Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии
ЕВРО-2018: Не участвовала
Это интересно: Боснийцы впервые вышли в финальную стадию крупного футзального турнира.
ГРУЗИЯ
Квалификация: Победитель группы F отборочного раунда, второе место в группе 2
Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии
ЕВРО-2018: Не участвовала
Это интересно: В квалификации прошлого ЕВРО грузины добрались до стыковых матчей, но уступили Румынии, хотя в ответной встрече на выезде сыграли вничью 2:2.
ИСПАНИЯ
Квалификация: Победитель группы 6
Лучший результат: Чемпион Европы (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)
ЕВРО-2018: Второе место
Это интересно: Испанцы доминируют на европейской арене и дважды были чемпионами мира - в 2004 и 2008 годах.
ИТАЛИЯ
Квалификация: Победитель группы 7
Лучший результат: Чемпион (2003, 2014)
ЕВРО-2018: Групповой этап
Это интересно: В 2018 году итальянцы впервые не попали в топ-8.
КАЗАХСТАН
Квалификация: Победитель группы 5
Лучший результат: Третье место (2016)
ЕВРО-2018: Четвертое место
Это интересно: Базовый клуб сборной "Кайрат" выигрывал Кубок УЕФА по футзалу в 2013 и 2015 годах.
НИДЕРЛАНДЫ
Квалификация: Хозяева
Лучший результат: Четвертое место (1999)
ЕВРО-2018: Не участвовали
Это интересно: На домашнем чемпионате мира 1989 года Нидерланды дошли до финала.
ПОЛЬША
Квалификация: Победитель группы C отборочного раунда, второе место в группе 8
Лучший результат: Групповой этап (2001, 2018)
ЕВРО-2018: Групповой этап
Это интересно: Поляки сыграли вничью с Россией в первом туре ЕВРО-2018. За девять секунд до конца игры тогда забил Михал Кубик.
ПОРТУГАЛИЯ
Квалификация: Победитель группы 8
Лучший результат: Чемпион (2018)
ЕВРО-2018: Чемпион
Это интересно: Выиграла чемпионский титул в Любляне, победив Испанию в экстра-тайме.
РОССИЯ
Квалификация: Победитель группы 2
Лучший результат: Чемпион (1999)
ЕВРО-2018: Третье место
Это интересно: На семи ЕВРО с 2005 по 2016 год россияне пять раз играли в финалах.
СЛОВАКИЯ
Квалификация: Второе место в группе 3
Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии
ЕВРО-2018: Не участвовала
Это интересно: Прежде словаки доходили лишь до стыковых матчей квалификации ЕВРО-2014 и ЕВРО-2016.
СЛОВЕНИЯ
Квалификация: Второе место в группе 6
Лучший результат: Четвертьфинал
ЕВРО-2018: Четвертьфинал
Это интересно: Принимала финальную стадию ЕВРО-2018.
УКРАИНА
Квалификация: Второе место в группе 1
Лучший результат: Финалист (2001, 2003)
ЕВРО-2018: Четвертьфинал
Это интересно: Последние пять раз выходила на ЕВРО из группы и вылетала в четвертьфинаде.
ФИНЛЯНДИЯ
Квалификация: Второе место в группе 7
Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии
ЕВРО-2018: Не участвовала
Это интересно: Команда, которую с 2013 года тренирует Мичо Мартич, не раз была близка к выходу на крупные турниры. Год назад она уступила сербам в стыковых матчах за путевку на ЧМ с общим счетом 5:6.
ХОРВАТИЯ
Квалификация: Победитель группы 1
Лучший результат: Четвертое место (2012)
ЕВРО-2018: Не участвовала
Это интересно: За полуфинальным матчем Хорватия - Россия в Загребе в 2012 году наблюдали рекордные 14300 зрителей.