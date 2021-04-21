Futsal
21.04.2021, 13:13

Чемпионат Европы по футзалу 2022 года: осталась одна путевка.

 
Baltic Futsal Marketing
Накануне завершился отборочный турнир к финальной стадии ЕВРО-22. Квалификация стартовала 29 января 2020 года. Барьер квалификации преодолели 14 сборных, которые выступят в финальном турнире наряду с хозяевами из Нидерландов. Последняя путевка будет разыграна в ноябре в стыковых матчах между Сербией и Беларусью. Компания Балтик Футзал Маркетинг представляет тех, кто уже точно примет участие в финальной стадии.

АЗЕРБАЙДЖАН

Квалификация: Победитель группы 3

Лучший результат: Четвертое место (2010)

ЕВРО-2018: Четвертьфинал

Это интересно: В 2010 году на дебютном ЕВРО азербайджанцы дошли до полуфинала и с тех пор не пропустили ни одной финальной стадии.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Квалификация: Победитель группы 4

Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии

ЕВРО-2018: Не участвовала

Это интересно: Боснийцы впервые вышли в финальную стадию крупного футзального турнира.

ГРУЗИЯ

Квалификация: Победитель группы F отборочного раунда, второе место в группе 2

Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии

ЕВРО-2018: Не участвовала

Это интересно: В квалификации прошлого ЕВРО грузины добрались до стыковых матчей, но уступили Румынии, хотя в ответной встрече на выезде сыграли вничью 2:2.

ИСПАНИЯ

Квалификация: Победитель группы 6

Лучший результат: Чемпион Европы (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)

ЕВРО-2018: Второе место

Это интересно: Испанцы доминируют на европейской арене и дважды были чемпионами мира - в 2004 и 2008 годах.

ИТАЛИЯ

Квалификация: Победитель группы 7

Лучший результат: Чемпион (2003, 2014)

ЕВРО-2018: Групповой этап

Это интересно: В 2018 году итальянцы впервые не попали в топ-8.

КАЗАХСТАН

Квалификация: Победитель группы 5

Лучший результат: Третье место (2016)

ЕВРО-2018: Четвертое место

Это интересно: Базовый клуб сборной "Кайрат" выигрывал Кубок УЕФА по футзалу в 2013 и 2015 годах.

НИДЕРЛАНДЫ

Квалификация: Хозяева

Лучший результат: Четвертое место (1999)

ЕВРО-2018: Не участвовали

Это интересно: На домашнем чемпионате мира 1989 года Нидерланды дошли до финала.

ПОЛЬША

Квалификация: Победитель группы C отборочного раунда, второе место в группе 8

Лучший результат: Групповой этап (2001, 2018)

ЕВРО-2018: Групповой этап

Это интересно: Поляки сыграли вничью с Россией в первом туре ЕВРО-2018. За девять секунд до конца игры тогда забил Михал Кубик.

ПОРТУГАЛИЯ

Квалификация: Победитель группы 8

Лучший результат: Чемпион (2018)

ЕВРО-2018: Чемпион

Это интересно: Выиграла чемпионский титул в Любляне, победив Испанию в экстра-тайме.

РОССИЯ

Квалификация: Победитель группы 2

Лучший результат: Чемпион (1999)

ЕВРО-2018: Третье место

Это интересно: На семи ЕВРО с 2005 по 2016 год россияне пять раз играли в финалах.

СЛОВАКИЯ

Квалификация: Второе место в группе 3

Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии

ЕВРО-2018: Не участвовала

Это интересно: Прежде словаки доходили лишь до стыковых матчей квалификации ЕВРО-2014 и ЕВРО-2016.

СЛОВЕНИЯ

Квалификация: Второе место в группе 6

Лучший результат: Четвертьфинал

ЕВРО-2018: Четвертьфинал

Это интересно: Принимала финальную стадию ЕВРО-2018.

УКРАИНА

Квалификация: Второе место в группе 1

Лучший результат: Финалист (2001, 2003)

ЕВРО-2018: Четвертьфинал

Это интересно: Последние пять раз выходила на ЕВРО из группы и вылетала в четвертьфинаде.

ФИНЛЯНДИЯ

Квалификация: Второе место в группе 7

Лучший результат: Никогда не выходила в финальные стадии

ЕВРО-2018: Не участвовала

Это интересно: Команда, которую с 2013 года тренирует Мичо Мартич, не раз была близка к выходу на крупные турниры. Год назад она уступила сербам в стыковых матчах за путевку на ЧМ с общим счетом 5:6.

ХОРВАТИЯ

Квалификация: Победитель группы 1

Лучший результат: Четвертое место (2012)

ЕВРО-2018: Не участвовала

Это интересно: За полуфинальным матчем Хорватия - Россия в Загребе в 2012 году наблюдали рекордные 14300 зрителей.

Оставить комментарий Читать комментарии