Веэрпалу лишен госнаград. Потеряет ли он финансовую поддержку?

За две золотые олимпийские медали Веэрпалу ежегодно получает через "Капитал культуры" финансовую поддержку в размере 5400 евро. Через 5 лет лыжник может получать от государства и спецпенсию для олимпийского чемпиона, которая в настоящий момент составляет 1441 евро в месяц.

Платить или не платить?

Фонд "Капитал культуры" сообщил, что собирается обсудить дело Веэрпалу на ближайшем заседании совета организации 28 апреля.

"31 марта совет фонда "Капитал культуры" принял решение поддержать олимпийских чемпионов, в том числе Андруса Веэрпалу. Принимая это решение, исходили из того, что Веэрпалу - победитель Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и чемпион Олимпиады 2006 года в Турине. Ни Эстонский олимпийский комитет, ни "Капитал культуры" не могут лишить его этих титулов. Поскольку основанием для финансовой поддержки является звание олимпийского чемпиона, то Андрус Веэрпалу имеет право на ее получение в нынешних условиях", - сообщается в пресс-релизе фонда "Капитал культуры".

Руководитель фонда "Капитал культуры" Керту Сакс сообщила Delfi, что теоретически у организации есть возможность лишить Веэрпалу финансовой поддержки:

"Совет фонда "Капитал культуры" может прекратить поддержку только в том случае, если изменится порядок финансирования. С юридической точки зрения это сложно, поскольку возникает вопрос, что именно следует изменить? Что считать этически достойным поведением, а что нет? Для нас это первый такой случай в практике".

"Это очень эмоциональная тема, которая разделила людей на два противоположных лагеря. Одни говорят, что Веэрпалу является олимпийским чемпионом и его невозможно лишить медалей. Но есть и те, чье чувство социальной справедливости основательно задето", - добавила Сакс.

ЭОК: "Де-юре Веэрпалу олимпийский чемпион"