Присвоение казенного имущества: будет ли дело Репс передано в суд до муниципальных выборов, пока неясно

Местные выборы пройдут в Эстонии в октябре. В государственной прокуратуре не смогли сказать Delfi, будет ли к этому времени подозрение передано в суд. Таким образом, не исключено, что избирателям придется делать выбор, не имея четкого представления о том, нарушила Репс закон или нет.

В конце февраля Государственная прокуратура сообщила, что центристке Майлис Репс предъявлено подозрение в присвоении. Точное содержание подозрения не разглашается, но известно, что Репс взяла домой принадлежащую министерству образования кофеварку, использовала автомобиль министерства для поездки с семьей в Хорватию, предоставила министерству счет на 360 евро за проживание с семьей в отеле Тарту и просила покрыть расходы на авиабилеты для семьи на сумму 1500 евро.

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