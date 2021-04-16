На выходных в центре Таллинна можно будет бесплатно сдать опасные отходы

В пунктах приема можно будет сдать батарейки и аккумуляторы, просроченные лекарства, лампы, огнетушители, моторное и пищевое масло. Также можно будет сдать всевозможные остатки бытовой химии.

В пункты сбора можно сдать, например, оставшиеся после ремонта краски, лаки и другие подобные вещества. Принимается также и запачканная опасными отходами упаковка — к примеру, банки из-под краски.

Выкрашенные в оранжевый цвет подобно морским контейнерам, пункты сбора отходов открыты по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов. Опасные отходы могут сдать только жители Таллинна, поэтому с собой нужно взять ID-карту или права.

Пункты сбора отходов не обслуживают предприятия и учреждения, из-за чего владельцы больших объемов опасных отходов должны их сдавать соответствующим лицензированным обработчикам.

Открывающиеся на этих выходных пункты приема опасных отходов при необходимости можно перемещать. Стоимость двух мобильных пунктов сбора отходов, построенных по заказу Центра отходов, составляет 30 000 евро, они были изготовлены эстонским предприятием в рамках недавно завершившейся международной кампании по обработке отходов Interwaste.

В проекте Interwaste вместе с Таллинном в качестве партнеров участвовали также Краков, Порто, Ибица и Кордоба. Всех участников проекта характеризует своеобразная городская архитектура и центры с историческими старыми городами, в которых обработка мусора затруднена из-за нехватки пространства.