К платформе ускоренного вывода пенсионных накоплений уже присоединились свыше 600 инвесторов

”Хотя в СМИ были представлены разные мнения относительно того, следует ли спешить с выводом пенсионных денег, потребители свое решение приняли. Всего за четыре дня было подано более 1400 заявок на ускоренный вывод пенсионных накоплений. За то же время к платформе Vabaks.ee присоединились более 600 инвесторов, которые видят возможность заработать до 15–18% прибыли”, — рассказал Марко Вайк, председатель правления технологического предприятия Vabaks, создавшего платформу Vabaks.ee.

Vabaks.ee — платформа для ускорения высвобождения пенсионных накоплений, объединяющая желающих выйти из второй пенсионной ступени и инвесторов, это финансирующих. ”Мы не призываем никого легкомысленно выводить деньги, но предлагаем возможность использовать их быстрее тем, кто хорошо обдумал решение и нуждается в деньгах прямо сейчас”, — добавил Вайк. По его словам, пенсионная реформа дала людям возможность самостоятельно принимать решения в отношении заработанных денег, но иногда может возникнуть необходимость воспользоваться деньгами быстрее, чем через девять месяцев, составляющих предусмотренный законом период ожидания.

”Поскольку интерес к быстрому выводу средств из второй ступени чрезвычайно высок, и данные желающих воспользоваться услугой проверяются, мы просим пользователей платформы проявить немного терпения — ответы на все запросы будут предоставлены в ближайшие дни”, — отметил Вийк.

Для ускорения вывода пенсионных денег из второй ступени используются средства инвесторов, приобретающих права на пенсионные паи. На портале Vabaks.ee инвесторы получают за счет комиссии не менее 12% прибыли. К этому добавляется ожидаемая доходность пенсионных паев, которая составляет порядка 3–6%. Суммарно инвестор может рассчитывать на среднюю доходность 15–18% в год. ”За первые четыре дня к платформе присоединились свыше 600 инвесторов. Кроме того, мы ведем переговоры с институциональным инвестором, который заинтересовался нашим инновационным решением”, — сказал Вийк.