К платформе ускоренного вывода пенсионных накоплений уже присоединились свыше 600 инвесторов(4)
”Хотя в СМИ были представлены разные мнения относительно того, следует ли спешить с выводом пенсионных денег, потребители свое решение приняли. Всего за четыре дня было подано более 1400 заявок на ускоренный вывод пенсионных накоплений. За то же время к платформе Vabaks.ee присоединились более 600 инвесторов, которые видят возможность заработать до 15–18% прибыли”, — рассказал Марко Вайк, председатель правления технологического предприятия Vabaks, создавшего платформу Vabaks.ee.
Vabaks.ee — платформа для ускорения высвобождения пенсионных накоплений, объединяющая желающих выйти из второй пенсионной ступени и инвесторов, это финансирующих. ”Мы не призываем никого легкомысленно выводить деньги, но предлагаем возможность использовать их быстрее тем, кто хорошо обдумал решение и нуждается в деньгах прямо сейчас”, — добавил Вайк. По его словам, пенсионная реформа дала людям возможность самостоятельно принимать решения в отношении заработанных денег, но иногда может возникнуть необходимость воспользоваться деньгами быстрее, чем через девять месяцев, составляющих предусмотренный законом период ожидания.
”Поскольку интерес к быстрому выводу средств из второй ступени чрезвычайно высок, и данные желающих воспользоваться услугой проверяются, мы просим пользователей платформы проявить немного терпения — ответы на все запросы будут предоставлены в ближайшие дни”, — отметил Вийк.
Для ускорения вывода пенсионных денег из второй ступени используются средства инвесторов, приобретающих права на пенсионные паи. На портале Vabaks.ee инвесторы получают за счет комиссии не менее 12% прибыли. К этому добавляется ожидаемая доходность пенсионных паев, которая составляет порядка 3–6%. Суммарно инвестор может рассчитывать на среднюю доходность 15–18% в год. ”За первые четыре дня к платформе присоединились свыше 600 инвесторов. Кроме того, мы ведем переговоры с институциональным инвестором, который заинтересовался нашим инновационным решением”, — сказал Вийк.
Бизнес-модель Vabaks OÜ предусматривает распределение львиной доли комиссии между инвесторами. ”Мы не даем кредиты, а предлагаем людям возможность быстрее вывести заработанные во второй ступени деньги, заплатив за это комиссию. У клиентов Vabaks.ee не возникает никаких кредитных обязательств или задолженностей, поскольку используются накопленные ими самими средства”, — пояснил Вайк.
Чтобы выйти из второй пенсионной ступени, необходимо подать соответствующее заявление посредством Пенсионного центра или банка. На первом этапе это нужно было сделать не позднее конца марта. В таком случае выплаты осуществляются в сентябре. Следующий период подачи заявок — с апреля по конец июля, но средства можно будет получить в январе 2022 года. Государственные выплаты будут выполняться трижды в год, и заявку необходимо подавать как минимум за шесть месяцев.
При этом банки напоминают, что те, кто хочет самостоятельно инвестировать свои пенсионные накопления, не обязан выходить из второй пенсионной ступени. Для этого нужно просто открыть инвестиционный счет.