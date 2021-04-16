Новости Эстонии
16.04.2021, 11:24

Ида-Таллиннская центральная больница приглашает на вакцинацию Pfizer

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Vaktsineerimine
Vaktsineerimine
Foto: Taavi Sepp
Ида-Таллиннская центральная больница приглашает на вакцинацию людей в возрасте 60+ из группы риска и всех людей в возрасте 65+.

Вакцинация будет проходить во вторник, 20 апреля, и в субботу, 24 апреля. Иммунизация будет производиться препаратом Pfizer.

Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру.

Представители больницы просят молодое поколение посодействовать распространению информации среди людей, на которых направлено данное предложение, а по возможности помочь и с регистрацией на вакцинацию.

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