Крупнейшие сети обратились к государству: продавцы продуктовых магазинов ждут обещанной вакцины

В феврале заместитель министра социальных дел Марис Йессе сообщила торговым компаниям обнадеживающую новость: поскольку продавцы продуктовых магазинов являются работниками первой линии, они тоже включены в план приоритетной вакцинации. Это сообщение принесло облегчение более чем 20 000 человек, которые работают в больших и маленьких продуктовых магазинах по всей Эстонии и ежедневно контактируют с сотнями и тысячами людей. Мы с надеждой ждали апрель, когда должна была подойти очередь для группы нр 5, в которую входили продавцы продуктовых магазинов и производители продуктов питания. По согласованию с министерствами мы сразу приступили к подготовке: картографировали заинтересованных в вакцинации сотрудников и составили списки в соответствии с поручением министерства. Вакцинация группы нр 5 должна была начаться в апреле.

Апрель скоро превратится в май. На сегодняшний день мы не получили никакой дополнительной информации ни о плане, ни о порядке вакцинации. Не говоря уже о том, что вакцинация началась. К сожалению, мы даже не знаем, куда и кому отправлять списки работников, которые хотят пройти вакцинацию. Кроме того, нам стыдно, что мы не можем ответить на вопросы сбитых с толку сотрудников, ожидающих вакцинации.

Понятно, что нестабильность поставок вакцин затрудняет ответ на вопрос ”Когда?”. Однако, если вакцинация проводится по конкретному плану, должно быть относительно легко ответить на вопрос — через сколько доз очередь дойдет до сотрудников первой линии в сфере торговли?