Крупнейшие сети обратились к государству: продавцы продуктовых магазинов ждут обещанной вакцины(7)
В феврале заместитель министра социальных дел Марис Йессе сообщила торговым компаниям обнадеживающую новость: поскольку продавцы продуктовых магазинов являются работниками первой линии, они тоже включены в план приоритетной вакцинации. Это сообщение принесло облегчение более чем 20 000 человек, которые работают в больших и маленьких продуктовых магазинах по всей Эстонии и ежедневно контактируют с сотнями и тысячами людей. Мы с надеждой ждали апрель, когда должна была подойти очередь для группы нр 5, в которую входили продавцы продуктовых магазинов и производители продуктов питания. По согласованию с министерствами мы сразу приступили к подготовке: картографировали заинтересованных в вакцинации сотрудников и составили списки в соответствии с поручением министерства. Вакцинация группы нр 5 должна была начаться в апреле.
Апрель скоро превратится в май. На сегодняшний день мы не получили никакой дополнительной информации ни о плане, ни о порядке вакцинации. Не говоря уже о том, что вакцинация началась. К сожалению, мы даже не знаем, куда и кому отправлять списки работников, которые хотят пройти вакцинацию. Кроме того, нам стыдно, что мы не можем ответить на вопросы сбитых с толку сотрудников, ожидающих вакцинации.
Понятно, что нестабильность поставок вакцин затрудняет ответ на вопрос ”Когда?”. Однако, если вакцинация проводится по конкретному плану, должно быть относительно легко ответить на вопрос — через сколько доз очередь дойдет до сотрудников первой линии в сфере торговли?
Работники продуктовых магазинов уже год находятся в авангарде, и благодаря их усилиям мы смогли обеспечить поставку продуктов питания по всей Эстонии. На основании информации, предоставленной Министерством социальных дел в феврале, мы дали обещания нашим сотрудникам. Сейчас передовые работники справедливо ждут от нас ответов. Мы в свою очередь обращаемся к Министерству социальных дел и правительству и спрашиваем от имени наших сотрудников: как и когда будут вакцинированы работники розничной торговли, работающие на передовой?
Подписано:
Председатель правления Центрального кооператива Coop, Ало Иваск
Генеральный директор Selver, Кристи Ломп
Генеральный директор Maxima, Эдвинас Волкас
Генеральный директор Rimi, Вайдо Падумяэ
Член правления Prisma Peremarket, Тынис Томингас
Генеральный директор Circle K, Кай Реало
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