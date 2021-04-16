Психологический террор: протестующие против коронавирусных штрафов шлют полицейским письма с угрозами

Во время протеста перед зданием Рийгикогу один мужчина фотографировал всех сотрудников полиции, находившихся там. Нет, полицейских фотографировать не запрещено, но мужчина специально подходил довольно близко, будто желая снять портретное фото. Возникает вопрос — для чего нужны эти фотографии?

Полиции известно, что протестующие активно обсуждают, что делать с попавшими в их поле зрения полицейскими и как на них повлиять. Если у граждан есть какие-то претензии к охранникам правопорядка, то для этого есть соответствующие каналы и бюро внутреннего контроля, которое рассматривает заявления. Однако вместо этого неравнодушные граждане шлют полицейским в социальных сетях оскорбления и угрозы.

Только за вторник и среду почти сто сотрудников полиции, вне зависимости от того, участвовали ли они в надзоре за каким-либо протестом, получили безосновательные требования, основывающиеся на псевдоюридических терминах. Полиция выяснила, что за письмами стоят "живые люди" — по сути, это такая секта, которая отрицает существование государства и других инстанций.

Таким образом они пытаются систематически оказать психологическое давление на сотрудников полиции — не говоря уже о всем том, что полицейским приходится выслушивать во время демонстраций.

При этом в протестах и рассылке угроз участвуют не только "живые люди", но прочие персонажи. По словам полиции, эту компанию нельзя отнести к одной определенной социальной группе или национальности, зато у них есть противостояние как политической власти, так и ограничениям. Для них текущее правительство — это те, кто установили ограничения и, соответственно, во всем виноваты.

Сначала угрозы обрушились на политиков, но теперь переметнулись на сотрудников полиции, которые охраняют порядок во время протестов, проходящих уже много дней подряд у Рийгикогу.