ВИДЕО: Нарвские боксеры с переменным успехом выступили в Польше

17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил свой бой, нокаутировав иорданца Рашида Аль-Сваисата. Следующим соперником Виноградова будет 19-летний серб Алмир Мемич, нокаутировавший хорвата.

Неудачным получился дебют на мировом первенстве для другого воспитанника нарвского бокса Марио Эрязова. В поединке с армянским тяжеловесом Ованесом Папазяном он пропустил много тяжелых ударов и рефери остановил бой в концовке первого раунда.

Досрочная поражение в стартовом поединке потерпела бронзовый призер молодежного чемпионата Европы Диана Горишная. Кивиылиская боксерша проиграла представительнице Индии.

Матвей Стариков (весовая категория до 64 кг) единогласным решением судей проиграл иранцу Амирезе Шекари - 0:5.

Накануне в 1/8 финала чемпионата мира пробился маардуский боксер Аллан Морозов, победивший в стартовом поединке итальянца.