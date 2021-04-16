СЕГОДНЯ: Молодые эстонские таланты боксируют в Польше. Кто пройдет дальше?

18-летняя кивиылиская боксерша Диана Горишная (весовая категория до 51 кг) проведет бой в 1/8 финала с представительницей Индии.

Первые поединки в Кельце проведут нарвские боксеры Антон Виноградов (81 кг) и тяжеловес Мария Эрязов. Полутяжеловес Виноградов сразится с иорданцем, а Эрязову предстоит бой с армянином.

В весовой категории до 64 кг Эстонию представляет Матвей Стариков. Его соперником будет иранский боксер.

Накануне в 1/8 финала чемпионата мира пробился маардуский боксер Аллан Морозов, победивший в стартовом поединке итальянца.