16.04.2021, 10:45
СЕГОДНЯ: Молодые эстонские таланты боксируют в Польше. Кто пройдет дальше?
Foto: Eesti Poksiliit
В польском Кельце продолжается молодежный чемпионат мира по боксу. 16 апреля на ринг выйдут сразу четыре представителя сборной Эстонии.
18-летняя кивиылиская боксерша Диана Горишная (весовая категория до 51 кг) проведет бой в 1/8 финала с представительницей Индии.
Первые поединки в Кельце проведут нарвские боксеры Антон Виноградов (81 кг) и тяжеловес Мария Эрязов. Полутяжеловес Виноградов сразится с иорданцем, а Эрязову предстоит бой с армянином.
В весовой категории до 64 кг Эстонию представляет Матвей Стариков. Его соперником будет иранский боксер.
Накануне в 1/8 финала чемпионата мира пробился маардуский боксер Аллан Морозов, победивший в стартовом поединке итальянца.