17-летний нарвский боксер победил нокаутом на чемпионате мира(3)
17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил свой бой, нокаутировав в третьем раунде иорданца Рашида Аль-Сваисата. Следующим соперником Виноградова будет 19-летний серб Алмир Мемич, нокаутировавший хорвата.
Досрочно завершила стартовый бой бронзовый призер юниорского чемпионата Европы Диана Горишная (51 кг). Поединок кивиылиской боксерши с представительницей Индии был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества соперницы.
Последним из наших боксеров на ринг вышел Матвей Стариков (64 кг). Он единогласным решением судей проиграл представителю Ирана Амирезе Шекари - 0:5.
Помимо Виноградова, борьбу на чемпионате мира из эстонских талантов продолжает маардусец Аллан Морозов, победивший в стартовом поединке итальянца. Правда, в 1/8 финала нашим боксерам будут противостоять очень сильные соперники.