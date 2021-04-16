17-летний нарвский боксер победил нокаутом на чемпионате мира

17-летний нарвский полутяжеловес досрочно завершил свой бой, нокаутировав в третьем раунде иорданца Рашида Аль-Сваисата. Следующим соперником Виноградова будет 19-летний серб Алмир Мемич, нокаутировавший хорвата.

Неудачным получился дебют на мировом первенстве для другого воспитанника нарвского бокса Марио Эрязова (+91 кг). Он очень активно начал бой с армянским тяжеловесом Ованесом Папазяном, но затем пропустил много тяжелых ударов. Рефери дважды фиксировал нокдаун и прервал поединок в концовке первого раунда.



Досрочно завершила стартовый бой бронзовый призер юниорского чемпионата Европы Диана Горишная (51 кг). Поединок кивиылиской боксерши с представительницей Индии был остановлен во втором раунде ввиду явного преимущества соперницы.

Последним из наших боксеров на ринг вышел Матвей Стариков (64 кг). Он единогласным решением судей проиграл представителю Ирана Амирезе Шекари - 0:5.

Помимо Виноградова, борьбу на чемпионате мира из эстонских талантов продолжает маардусец Аллан Морозов, победивший в стартовом поединке итальянца. Правда, в 1/8 финала нашим боксерам будут противостоять очень сильные соперники.