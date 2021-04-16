IKEA начинает поиск работников в новый магазин в Таллинне

”Мы начинаем поиск сотрудников для таллиннского магазина IKEA. Для начала мы набираем штат руководителей, которые в дальнейшем будут набирать свою команду специалистов и работников. Сейчас открыты вакансии в отделах маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, продовольственном отделе, ИТ, дизайне, отделе кадров и в других”, — говорит Лаура Лустика, руководитель отдела кадров и организационной культуры IKEA в Балтии. В течение следующих 12-16 месяцев IKEA будет сообщать и об открытии других вакансий.

Трудоустройство на основе ценностей

По словам Лустики, IKEA в Эстонии предлагает динамичную работу в розничной торговле, возможность личностного роста в компании мирового уровня, а также уникальную культуру со шведскими корнями.

”IKEA уникальна по своей культуре и ценностям: простота, сплочённость, забота о людях и планете — эти ценности всегда с нами в нашей работе. Это значит, что у нас нет обычной иерархической структуры, каждый наш работник — лидер, ответственный за свою сферу. Руководитель — часть команды, которая работает на достижение целей и результатов”, — рассказывает Лустика.

Она подчёркивает, что для сплочённости все работники IKEA, не взирая на их должности, носят униформу, обедают в одной столовой и трудятся в офисе открытого типа. Всё это создаёт культуру равенства, сотрудничества и открытого общения.

Сотрудники на руководящие и другие должности будут наниматься исходя из культуры IKEA.

”Независимо от вакантной должности, мы прежде всего ищем в сотрудниках ценности и схожее мироощущение. Мы набираем сотрудников, основываясь на их ценностях и способностях”, — делится представитель IKEA.

Открытые вакансии можно найти здесь.