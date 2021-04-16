За сутки в Эстонии выявлено 478 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 273 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 213 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 69, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа — по 23, в Тартумаа — 16, в Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа — по девять новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось семь, в Йыгевамаа — пять, в Пылвамаа и на Сааремаа — по четыре, в Ляэнемаа и на Хийумаа — по три, в Вырумаа — два новых случая заражения. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 621,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,9%.

По состоянию на утро 16 апреля в больницах находится 491 пациент с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 57 пациентов, из которых на управляемом дыхании 44 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 39. Домой выписали 39 человек, 11 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 416 человек. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 385 человек (78%).

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 68-летний мужчина, 75-летняя женщина, 81-летняя женщина, 83-летняя женщина, 85-летний мужчина и 87-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1070 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 497 историй болезни COVID-19 с 6 242 пациентами.

По состоянию на 16 апреля выздоровело 100 176 человек. Из них история болезни 67 155 человек (67%) завершена, у 33 021 человека (33%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.