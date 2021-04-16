За сутки в Эстонии выявлено 478 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 273 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 213 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 69, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа — по 23, в Тартумаа — 16, в Ярвамаа, Рапламаа и Валгамаа — по девять новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось семь, в Йыгевамаа — пять, в Пылвамаа и на Сааремаа — по четыре, в Ляэнемаа и на Хийумаа — по три, в Вырумаа — два новых случая заражения. У 19 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 621,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,9%.

За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 491 пациент. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 385 человек (78%).

За сутки ввели 12 534 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 277 745 людям, из которых 80 926 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 55%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа и на Сааремаа.

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