55-летний мужчина на моноколесе врезался в бордюр и попал в больницу

В 21:44 произошла авария возле Тяхеторни, 108 в Таллинне, где 55-летний мужчина на электрическом моноколесе Gotaway MSP, выезжая с проезжей части на тротуар, не заметил бордюр, врезался в него и упал.

Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:46 возле Раадику, 8/1 в Таллинне автомобиль при выезде со второстепенной дороги чуть не врезался в городской автобус Solaris Urbino 18 CNG под управлением 70-летнего мужчины. Водитель автобуса был вынужден затормозить, в результате чего пострадала 37-летняя пассажирка. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 22:08 произошла авария на перекрестке Роху и Каэву в Пярну, где 15-летний молодой человек на мопеде Aprilia SX50 врезался в легковой автомобиль Audi A4 Avant под управлением 18-летней женщины. Водитель мопеда доставлен в Пярнускую больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.