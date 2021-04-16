Рейтинг EKRE в апреле поднялся до рекордно высокого уровня благодаря протестам на Тоомпеа

По сравнению с мартом, когда рейтинг EKRE составил 19%, популярность консерваторов выросла на 4%, выдвинув EKRE на вторую строчку в рейтингах партий, пишет rus.err.ee.

По оценке социологов, именно EKRE удалось привлечь на свою сторону протестные голоса, поскольку партия наиболее четко выступила против поправок в Закон об инфекционных заболеваниях, дающих полиции право штрафовать за отказ носить маски.

Возглавляет рейтинг Партия реформ с 27% голосов (+1% по сравнению с мартом), а центристская партия, которую в апреле были готовы поддержать 19% избирателей, опустилась на третью позицию (-1% по сравнению с мартом).

Поддержка не входящей в парламент партии "Эстонии 200" снизилась за месяц на два процентных пунктах до 13%, а социал-демократов — с 9% до 7%.

Упал и рейтинг Isamaa: с 6% в марте до 5% в апреле. За "Зеленых Эстонии" в апреле были готовы проголосовать 2%, а за Партию будущего — 1% избирателей.